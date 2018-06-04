台師大圖書館展百年古籍 鎮館三寶首亮相

（中央社記者許秩維台北4日電）為了讓各界認識古籍之美，台師大圖書館今天起舉辦珍善本選粹暨紙質文物保存維護特展，除了展出逾百年歷史的古籍，有「鎮館三寶」之稱的3部古籍也首度公開亮相。
台灣師範大學今天發布新聞稿表示，今年為台師大72週年校慶，為了讓各界認識古籍之美和紙質文物保存維護的智慧結晶，即日起至7月15日於圖書館舉辦「汲古開新─國立台灣師範大學珍善本選粹暨紙質文物保存維護特展」，今天舉行開幕儀式。
台師大表示，學校圖書館館藏豐富，古籍共超過2萬冊，包含教育部撥存的東北大學藏書、已故前副總統陳誠的私人藏書等，善本書館藏則有宋本、元本、明本、清本和許多名家批校本等。
此次特展首次公開亮相的是有「鎮館三寶」之稱的3部古籍，包括宋版「孟子」、清代著名學者翁方綱手批的「杜詩」稿本、晚清名家金蓉鏡批校及題記的「隋經籍志考證」刊本，另外還依經史子集各部精選20多種善本古籍輪番展出，多為具有500年以上歷史的珍貴典籍。
台師大表示，學校秉持打造文物醫院的理念，於2011年啟用文物保存維護研究發展中心，是國內第一所設立修復中心的國立大學，結合藝術、修護技法、人文、科技等專業團隊，工作空間進行恆溫恆濕控管，全區採無紫外線照明，並設24小時保全監控，以確保文物存放環境與安全性。（編輯：陳怡璇）1070604