台師大圖書館展百年古籍 鎮館三寶首亮相

（中央社記者許秩維台北4日電）為了讓各界認識古籍之美，台師大圖書館今天起舉辦珍善本選粹暨紙質文物保存維護特展，除了展出逾百年歷史的古籍，有「鎮館三寶」之稱的3部古籍也首度公開亮相。

台灣師範大學今天發布新聞稿表示，今年為台師大72週年校慶，為了讓各界認識古籍之美和紙質文物保存維護的智慧結晶，即日起至7月15日於圖書館舉辦「汲古開新─國立台灣師範大學珍善本選粹暨紙質文物保存維護特展」，今天舉行開幕儀式。

台師大表示，學校圖書館館藏豐富，古籍共超過2萬冊，包含教育部撥存的東北大學藏書、已故前副總統陳誠的私人藏書等，善本書館藏則有宋本、元本、明本、清本和許多名家批校本等。