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保庇

香火不能滅

保庇2018/06/04 15:27
香火不能滅（圖／保庇）
香火不能滅（圖／保庇）

近幾年政府提倡減香，引起許多討論，各方專家學者紛紛提出意見看法。但是香火究竟是什麼，為何減香會使得信眾憤怒，而在民間信仰中，香火又具備什麼樣的地位呢？

小小土地公依然香火興旺（圖／林書竹攝）
小小土地公依然香火興旺（圖／林書竹攝）

無論去到哪一間宮廟，裡頭任何一座香爐總是會插著香，聘請廟公或是工作人員時時看守就是不能讓香火斷了。香，是一個媒介，信眾相信自己的祈願能隨著香傳達給神明。香，也代表著神明的靈力和兵馬，這也是為什麼每當廟慶、神明聖誕時，人人都會已香火鼎盛作為祝福。

在民間信仰中，只要有香爐就能祭祀，即便對象只是一顆石頭、一塊木板、一棵老樹。但一尊雕刻精美的神像，若沒有香爐就只是單純的工藝品。

常聽到長輩叮囑，若看到一間廟沒有香火，就千萬不能去祭拜，前面有說香火也代表神明的靈力，沒有香火的廟宇，等同於這間廟的神明沒有靈力，甚至神明根本不在，裡面到底是誰，也沒有人知道。一不小心可能就沾惹了邪魔妖物，若剛好運勢低落那可就真的躲不過。

神明的香火興旺也代表這個地區經濟繁榮、發展進步、人丁興旺。每當廟會遶境時，需要很多人來一起熱鬧，有人的地方自然需要食物、水。加上祭祀神明的供品，以及活動所需的人力物力，這些零零總總加起來都是不小的花費，當然無法由一人獨力擔負，自然是整個村莊一起分擔。

信仰帶給人內心的平靜，而不受外在環境變動起伏，這也是為什麼人人都想求得平安，並且相信隨身攜帶香火袋能得到神明的庇佑。香不僅是我們看到的香而已，背後有許多的意義。如果好好的了解，就能在每一次拿起香時，虔心祈求。

延伸閱讀：

扛香擔責任重大　香火萬不可斷

資料來源：

萬年香火：民間信仰中的香火觀
全國宗教資訊網－香火袋

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