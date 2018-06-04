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中央社

中美貿易磋商第3輪 美媒：沒達成協議

中央社2018/06/04 15:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北4日電）雖然陸媒報導，昨天結束談判的中美貿易第3輪磋商「取得積極、具體進展」。但美國媒體今天報導，第3輪談判「雙方沒有達成協議」。

美國之音（VOA）中文網今天報導，「美中第三輪貿易談判以無結果告終」。報導指出，在國際媒體對美中最新的貿易談判結果做出負面報導之際，北京官方媒體似乎是在努力發掘這輪沒有協議的會談的積極意義。

中國官方媒體新華社昨天下午報導，中方發表聲明說，中美雙方就落實兩國在華盛頓的共識，「在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。」

中方聲明最後強調，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

美國之音今天引述紐約時報報導，「美中雙方顯然相持不下，這就使川普政府面臨如何應對中國的工業政策的問題。這一僵局也使兩國之間一個棘手的問題懸而未決，這就是中國的通訊設備製造公司中興的問題。」

報導說，美國總統川普這次派遣北京的談判人員基本上是一個「出口促銷團隊」，由美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）帶隊，包括來自財政部和農業部的高級官員。「很明顯的是，美國的談判團隊這次沒有來自美國貿易代表辦公室（署）的高級官員。」

美國貿易代表署 （USTR）先前威脅要每年對中國的500億美元的產品價加徵25%關稅，另外每年對來自中國的30億美元的鋼鋁產品加徵關稅。

報導指出，除了關稅爭議之外，中國官員還對中興通訊案表示深度關切。

美聯社也報導，中美最新一輪談判結束，沒有發表聯合聲明，雙方也沒有提供細節。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070604

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