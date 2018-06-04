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台歐盟交流跨大步 數位經濟論壇年底首次召開

中央社2018/06/04 15:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）台灣與歐盟交流再跨大步，國發會主委陳美伶今天表示，已與歐盟達成共識，將於今年底舉行台歐盟數位經濟論壇首次會議。

儘管首次會議議題尚未確定，陳美伶說，歐盟相當關注數位經濟趨勢下，對勞動市場可能產生的影響，以及每個公民都應該要學習數位化技能；她也認同這兩項議題的重要性，希望台灣可以做到數位教育向下延伸、減少數位落差。

陳美伶在5月26日至6月2日間，率團前往德國及位於比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問。

數位經濟是全球共同的發展趨勢，陳美伶深知數位經濟的重要性，也希望能夠與國際展開更多合作或交流，她藉由這次訪歐機會，對歐盟資訊網絡暨科技總署（DG CONNECT）提出建議，希望可仿照台美交流模式，建立台歐盟互動平台，對方也馬上答應。

陳美伶說，歐盟資訊網絡暨科技總署甚至積極訂出時程，希望今年夏天雙方對口展開討論，並在年底召開第一次會議。

國發會綜合規劃處處長張惠娟說，以台美數位經濟論壇為例，國發會與美國國務院每年會針對數位經濟發展課題討論，看看政策上有無進一步交流、調和的空間；希望未來台歐盟數位經濟論壇也可以成為定期機制，就共同關切的議題交換意見。（編輯：林淑媛）1070604

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