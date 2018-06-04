收藏古籍 專家：3個方式可辨真偽

故宮博物院圖書文獻處前處長吳哲夫於座談會表示，玩古物是門高深學問，古物鑑定很難，但古籍鑑定並不難。

台灣師範大學舉行「汲古開新－國立台灣師範大學珍善本選粹暨紙質文物保存維護特展」，展出台師大圖書館「鎮館三寶」三部古籍：宋版「孟子」、清代書法家翁方綱手批「杜詩」稿本、晚清名家金蓉鏡批校及題記的「隋經籍志考證」刊本。另有經史子集各部精選20多種善本古籍輪番展出，多為具500年以上歷史的珍典。

他提及，某次故宮籌備展覽工作探討一幅沒有落款的「仕女圖」，該畫被稱是古代作品，但他卻認為頂多到明朝中葉，因為畫中仕女手裡拿了一本線裝書，而線裝書是到了明朝中葉才有。

根據國家圖書館資料，善本適用範圍包括明弘治18年以前的刊本、活字本；明嘉靖元年以後至近代，刊本及活字本的精者或罕見者，以及稿本和名家批校本等。國家圖書館目前保存的善本古籍約13萬餘冊，資源享譽國際，內容包含古典文學、史學及哲學，明代所刻印的古籍佔了約近一半。

雕版印刷發展至宋代漸取代手抄書，吳哲夫說，書中有刻工簽名，一方面表示負責，一方面也是刻工領薪水用。因此，鑑定古籍時，查照刻工表，可得知確切年代。

此外，鑑定古書，也可注意其封面牌記。「牌記」多刻在序後或卷尾書末，有些古書卷末後會刻上一行或數行與刻書相關標示刻書時間地點的文字，類似現今書籍版權頁的出版社名稱。

吳哲夫說，古籍在每頁畫了出版牌記，也可從「牌記」鑑定，但建議僅為附帶參考即可，因為現今也有許多偽造者，會特別在牌記處造假佯裝真品。

還有一個鑑定方式，就是看古籍的「版本行款」。吳哲夫表示，可量測書本第一冊第一頁「框」的長寬高，國家圖書館有善本編制，可對照該典藏的框大小及每頁字數是否一致。至於古籍的紙質墨色鑑定，則得憑個人鑑賞經驗。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070604