統一超觸角延伸至健身領域 結盟集團品牌開小七健身房

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (4) 日宣布，將集團健身品牌「統一佳佳」導入本業 7-ELEVEN，開出「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店，首創便利商店結合健身房的經營模式，第一家店開在北市行天宮附近的住商辦混和商圈，二店也在籌備當中，未來將持續有開店計畫，但優先以都會區為主。

統一超營運群協理林啟昌說明，從 2008 年起 7-ELEVEN 經過大店格、特色店、店中店、科技概念店，今年以來也陸續推出最新的複合店等型態，主要是觀察到消費者的生活型態不斷改變，因此 7-ELEVEN 的「社區好鄰居」必須重新定位。