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玉元宮百人包粽　兩萬顆愛心粽送全台

記者李春台／桃園報導2018/06/04 16:23
▲八德玉元宮今年第三年送出愛心粽，預計將送出18000顆愛心粽給全台有需要的弱勢族群。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.04）
▲八德玉元宮今年第三年送出愛心粽，預計將送出18000顆愛心粽給全台有需要的弱勢族群。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.04）

再過兩週就是端午節，為讓全台弱勢家庭、獨居長者及育幼院、教養院也能感受端午節的溫暖，桃園八德玉元宮與桃園市圓夢愛心關懷協會合作，邀集200多位社區愛心媽媽一起包肉粽，一個上午包出一萬八千顆的愛心粽，隨即裝箱以冷凍宅配的方式，送往八個縣市的弱勢家庭。


▲剛包好的粽子必需先放涼才能裝箱送宅急便寄出。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.04）

為了要包一萬八千顆的肉粽，光是備料就花了兩天的時間準備，愛心媽媽們分工合作，有人清洗粽葉、有的則是洗米、煮飯、炒料，架好的竹竿上掛著等會要綁肉粽的棉繩，媽媽們分坐竹竿兩側，人人手法熟練的包著肉粽，廚房裡的志工不時穿縮會場分送剛煮好的糯米、餡料，整間廟舍全是滿滿的粽香，和愛心媽媽們邊包邊聊天的談笑聲。


▲玉元宮動員八德第區200多位愛心志工包粽，大家輪班上陣連續包兩天才能包出近2萬顆愛心粽。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.04）

玉元宮主委段樹文表示，今年已經是玉元宮第三年辦理包粽愛送心活動，這次有200多位來自八德各里的愛心媽媽及玉元宮志工報名參加，第一年辦的時候只有包2千顆的粽子，去年包了7千顆，今年擴大辦理，準備一萬八千顆的愛心粽眾。其中一萬顆要分享給桃園、台中、雲林、嘉義、高雄、屏東、台東花蓮等八個縣市的弱勢單位，六千顆分送八德各里，剩下兩千顆由愛心媽媽各自認領。

段樹文說，玉元宮七年來先後捐助11所學校，共1500位清寒家境學童的學費及營養午餐費，從最初只有贊助200位學童，到現在每年至少捐助6百萬助學費用，希望把愛心散播出去，照顧邊緣戶。

另外今年年初玉元宮還辦理過年圍爐，由八德各里長提供清寒家庭名單，邀集大家一起到宮裡來圍爐，並致贈一戶2千元禮券，首次圍爐就超過四十張桌，段樹文強調，玉元宮愛心絕不落人後，要照顧更多需要照顧的人。


▲愛心媽媽們一邊包粽紫一邊聊天，十分的怡然自得。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.04）

關鍵字玉元宮段樹文愛心粽
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