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兩大變數干擾 外銀長線看衰美元

鉅亨網2018/06/04 15:39
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美元指數在 5 月底接近 95 高點至今，漲勢已呈現疲態，瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，美元目前面臨兩大變數，包括第一長線投資者持有的高美元部位，恐因美國經濟成長速度趨緩而下降；第二、財政和經常帳雙赤字對美元產生負面影響，整體來看，美元仍處於長期熊市之中。

今年來美元強勢趨勢，主要由美國經濟數據表現亮眼支持，以及歐元和英鎊為首的非美貨幣表現不佳所帶動，不過，近期在美國升息腳步趨緩、歐元區通膨意外升溫等影響下，美元漲勢受到壓抑。

Mark Haefele 指出，從經濟和市場基本面來看，美元仍處於長期熊市之中。首先，長線投資者的美元部位依然過高，根據數據顯示，目前約 51% 的全球資產投資於美元，高於 20 年平均水準 49%，預期若美國經濟成長領先世界的幅度縮小，投資美元比例將會下降，不利於強勢美元。
 
此外，美國的財政刺激可能會使經常帳赤字擴大，因為消費者購買力增強將導致進口增加，而財政和經常帳雙赤字都會對美元產生負面影響。

值得關注的是，目前美元受益於義大利政治不確定性、美國與中國或北美自由貿易協定 (NAFTA) 夥伴國之間的貿易談判等，不過，預期美元所受到的地緣政治支持最終將會消退，而歐洲將重拾經濟成長趨勢。

Mark Haefele 認為，預計歐洲央行將在年底前釋出結束債券購買計劃的信號，而隨著上述變數逐一落實，美元將再度受壓。

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