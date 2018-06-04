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企業獲利做支撐 新興亞股潛力佳

鉅亨網2018/06/04 15:39
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今年投資市場在震盪中走了快一半，累積前 5 月 MSCI 世界指數小幅下跌 0.8%，新興市場指數下跌 3.3%，其中新興亞洲僅下跌 0.9% 表現相對抗跌。進一步觀察新興亞洲各國，儘管今年來股匯市多呈現下跌，但隨著匯率近期止穩，加上新興亞洲今年受惠景氣持續向上，企業獲利多能繳出雙位數成長的好成績，待貿易戰等不確定因素告一段落，投資市場回歸基本面後，預期新興亞股將是新興市場中最具投資潛力的一個。

鉅亨基金交易平台指出，今年來全球持續受到各種消息面的影響，投資市場十分不平靜，各主要股市的表現更是強弱不一。除了美股科技的費半、Nasdaq 及中小型股為主羅素 2000 表現相對突出外，標普 500 表現平平，而三大新興市場走勢更是歧異，表現最好的新興亞洲今年來跌幅在 1% 以內，而新興拉美受到巴西近期跌勢加大的影響，MSCI 新興拉美指數今年來下跌 9.5%，至於 MSCI 新興東歐指數也有 4.2% 的跌幅，在新興貨幣兌美元的貶值下，新興市場今年表現相對疲弱。

鉅亨基金交易平台認為，回歸各市場的基本面，以今年跌幅相對小的新興亞洲來看，儘管中國今年表現不佳，上證指數累積下跌 6.4%，但恆生國企股今年來仍有 2.3% 的漲幅，顯示國際資金對中國企業仍有一定的喜愛。值得留意的是，隨著中國入摩生效，加上中國經濟數據走穩，剛出爐的 5 月份 PMI 指數 51.9 創下近 8 個月最佳表現，另外，根據預估，今年上證指數的每股盈餘成長上看 25%，對股市有望帶來相對應的支撐。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，今年來新興亞股雖漲跌不一，但受惠全球經濟景氣持續復甦的帶動，企業獲利預估普遍強勁，而企業獲利的預期往往代表公司未來的成長性，只要企業獲利強，股價就有支撐，新興亞股有望在基本面帶動下，推升股市好表現。

朱挺豪表示，儘管近期全球市場仍受到美中與美歐等貿易戰消息的影響，但預期在此議題告一段落後，股市表現將回歸基本面，加上強勢美元近尾聲，新興亞洲仍有表現空間，擔心單一市場波動的投資人，建議可以區域型新興亞股基金做布局。

 

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