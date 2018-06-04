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少棒／第4棒照樣短打　富田出其不意「點」進8強

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/04 15:54
▲富田總教練王子燦。（圖／學生棒聯提供）
▲富田總教練王子燦。（圖／學生棒聯提供）

國小棒球運動聯賽軟式組今(4)日進行16強賽的對戰，富田國小和高樹國小展開一場「屏東內戰」，最終富田戰術運用成功，靠著柳益宸的奇襲短打以及盜壘跑回致勝分，終場就以2:1擊敗對手，晉級到最後8強。

比賽進行到最後一局雙方平手，輪到球隊的第4棒打擊，你會選擇讓球員自由發揮、還是下達戰術？富田國小總教練王子燦決定來一個出其不意的偷點，而這一個大膽的想法，最終也把他們送進8強。

此役前5局打完雙方戰成平手，6局下若富田不能攻得分數，就必須進入到突破僵局制來分勝負；沒想到該局首位打者柳益宸就點出內野安打，之後他也發動盜壘，還造成對方捕手的傳球失誤、一路跑上三壘，接著陳靖澤敲出左外野深遠飛球，跑者也趁機回來得到致勝分，比賽就此結束。

賽後王子燦開心的振臂高呼，他表示柳益宸是有長打實力的選手，因此對方一定認為會給他自由揮擊，加上他又有速度，因此決定讓他短打，之後再下達盜壘的戰術，果然收到效果。

另外他也稱讚後援上場的高健豪本戰投得相當出色，3局都沒有讓對手敲出任何的安打，表現非常穩健。

而成為關鍵人物的柳益宸受訪時則表示，自己本來上場是想去打一發再見全壘打，但教練下達戰術的指令，他也對自己的腳程很有自信，很高興能幫助球隊取勝。

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