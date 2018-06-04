NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈吳益政：冷氣問題只是冰山一角湖內警分局辦守望相助訓練及座談8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

虎尾玉米節9日登場　首度結合六房媽祖

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/04 15:58
▲「2018第七屆虎尾玉米節」首度與紅壇結合舉辦，歡迎大家前來搶先體驗並接受媽祖的庇佑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)
▲「2018第七屆虎尾玉米節」首度與紅壇結合舉辦，歡迎大家前來搶先體驗並接受媽祖的庇佑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)

虎尾鎮公所4日假虎尾下溪六房媽紅壇大庄遊客中心前辦理2018第七屆虎尾玉米節記者會，在地方上已流傳360年，沒有固定廟宇的「六房媽」六房天上聖母，透過在地5股34庄過爐輪值，在2017年獲得文化部認證國家重要民俗，並在2018年過爐虎尾下溪里大庄紅壇，這是虎尾在地節慶首次與紅壇結合舉行，歡迎大家前來搶先體驗並接受媽祖的庇佑。

鎮長林文彬首先指出，於9日舉辦的「2018第七屆虎尾玉米節」首度與紅壇結合舉辦，是玉米節的第一次，同時也是六房天上聖母的第一次。尤其今年的六房媽別具意義，六房媽過爐在2013年列入雲林縣無形文化資產，並在2017年獲得文化部列入國家重要民俗之認證，證明了綿延頂溪、中溪、下溪三里的雲71線，有豐富的過溪古道歷史記憶。虎尾鎮公所也在紅壇增設大庄遊客中心，期待讓香客變遊客，並同步在紅壇將舉辦一系列的活動，虎尾玉米節、中秋節的虎尾歌神演唱會、虎尾馬拉松，都與六房媽紅壇特別結合，將提供給大家前所未有的全新體驗。


▲2018第七屆虎尾玉米節記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)

林文彬表示，2018第七屆虎尾玉米節內容項目多元豐富，大庄紅壇旁的玉米田已規劃農事體驗導覽區，歡迎遊客親身前往田裡感受綠色飛魚奇蹟，同時也在活動當日表揚鎮內的示範農家，並提供當日現採現煮玉米及爆玉米花、創意玉米酷冰沙供民眾試吃，並藉由玉米品種大會串讓民眾重新認識玉米。同時還有兒童繪畫、手作工藝DIY、免費樹苗領取、農特產品展售等各式節目，另還有30攤以上的各樣攤位供大家瀏覽，活動現場準備各式玉米料理讓大家免費嚐鮮，精彩可期，歡迎大家一起來吃玉米、遊虎尾。

林文彬強調，玉米全年皆產季，虎尾玉米種植的面積約900甲，佔虎尾的面積十分之一強，一年的產量多達7200公噸，每公斤市價約新台幣9~12元，換算下來擁有約1.2億的產值，是虎尾第三大宗的農特產品。搭配近年來虎尾必遊觀光亮點：興盛一時的小火車車站-虎尾驛、原虎尾郡守官邸的虎尾故事館、原虎尾郡役所的虎尾布袋戲館、百年歲月之虎尾鐵橋…等；此外虎尾特色農村，如屋頂上的貓-貓彩繪社區(頂溪)、剪紙藝術村-彩虹村(北溪)…等，透過與虎尾玉米節的結合，一起帶動虎尾小旅行的風氣。


▲玉米是虎尾第三大宗的農特產品。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)

關鍵字六房媽紅壇大庄遊客中心虎尾玉米節
新北債務　藍綠為掀戰火玉元宮百人包粽　兩萬顆粽送全台

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan