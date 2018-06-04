虎尾玉米節9日登場　首度結合六房媽祖

虎尾鎮公所4日假虎尾下溪六房媽紅壇大庄遊客中心前辦理2018第七屆虎尾玉米節記者會，在地方上已流傳360年，沒有固定廟宇的「六房媽」六房天上聖母，透過在地5股34庄過爐輪值，在2017年獲得文化部認證國家重要民俗，並在2018年過爐虎尾下溪里大庄紅壇，這是虎尾在地節慶首次與紅壇結合舉行，歡迎大家前來搶先體驗並接受媽祖的庇佑。
鎮長林文彬首先指出，於9日舉辦的「2018第七屆虎尾玉米節」首度與紅壇結合舉辦，是玉米節的第一次，同時也是六房天上聖母的第一次。尤其今年的六房媽別具意義，六房媽過爐在2013年列入雲林縣無形文化資產，並在2017年獲得文化部列入國家重要民俗之認證，證明了綿延頂溪、中溪、下溪三里的雲71線，有豐富的過溪古道歷史記憶。虎尾鎮公所也在紅壇增設大庄遊客中心，期待讓香客變遊客，並同步在紅壇將舉辦一系列的活動，虎尾玉米節、中秋節的虎尾歌神演唱會、虎尾馬拉松，都與六房媽紅壇特別結合，將提供給大家前所未有的全新體驗。
▲2018第七屆虎尾玉米節記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)
林文彬表示，2018第七屆虎尾玉米節內容項目多元豐富，大庄紅壇旁的玉米田已規劃農事體驗導覽區，歡迎遊客親身前往田裡感受綠色飛魚奇蹟，同時也在活動當日表揚鎮內的示範農家，並提供當日現採現煮玉米及爆玉米花、創意玉米酷冰沙供民眾試吃，並藉由玉米品種大會串讓民眾重新認識玉米。同時還有兒童繪畫、手作工藝DIY、免費樹苗領取、農特產品展售等各式節目，另還有30攤以上的各樣攤位供大家瀏覽，活動現場準備各式玉米料理讓大家免費嚐鮮，精彩可期，歡迎大家一起來吃玉米、遊虎尾。
林文彬強調，玉米全年皆產季，虎尾玉米種植的面積約900甲，佔虎尾的面積十分之一強，一年的產量多達7200公噸，每公斤市價約新台幣9~12元，換算下來擁有約1.2億的產值，是虎尾第三大宗的農特產品。搭配近年來虎尾必遊觀光亮點：興盛一時的小火車車站-虎尾驛、原虎尾郡守官邸的虎尾故事館、原虎尾郡役所的虎尾布袋戲館、百年歲月之虎尾鐵橋…等；此外虎尾特色農村，如屋頂上的貓-貓彩繪社區(頂溪)、剪紙藝術村-彩虹村(北溪)…等，透過與虎尾玉米節的結合，一起帶動虎尾小旅行的風氣。
▲玉米是虎尾第三大宗的農特產品。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.04)