虎尾玉米節9日登場　首度結合六房媽祖

虎尾鎮公所4日假虎尾下溪六房媽紅壇大庄遊客中心前辦理2018第七屆虎尾玉米節記者會，在地方上已流傳360年，沒有固定廟宇的「六房媽」六房天上聖母，透過在地5股34庄過爐輪值，在2017年獲得文化部認證國家重要民俗，並在2018年過爐虎尾下溪里大庄紅壇，這是虎尾在地節慶首次與紅壇結合舉行，歡迎大家前來搶先體驗並接受媽祖的庇佑。

鎮長林文彬首先指出，於9日舉辦的「2018第七屆虎尾玉米節」首度與紅壇結合舉辦，是玉米節的第一次，同時也是六房天上聖母的第一次。尤其今年的六房媽別具意義，六房媽過爐在2013年列入雲林縣無形文化資產，並在2017年獲得文化部列入國家重要民俗之認證，證明了綿延頂溪、中溪、下溪三里的雲71線，有豐富的過溪古道歷史記憶。虎尾鎮公所也在紅壇增設大庄遊客中心，期待讓香客變遊客，並同步在紅壇將舉辦一系列的活動，虎尾玉米節、中秋節的虎尾歌神演唱會、虎尾馬拉松，都與六房媽紅壇特別結合，將提供給大家前所未有的全新體驗。