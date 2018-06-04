F-16失聯飛官吳彥霆沉著 5年前曾失事獲救

（中央社台北4日電）由吳彥霆少校飛行官駕駛的F-16單座戰機今天失聯，已啟動搜救機制全力搜尋。吳彥霆5年前駕駛單座F-16戰機也曾因機械因素失事獲救，軍中長官形容吳彥霆「沉著」，講話有條理。

空軍司令部表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由空軍官校90期31歲的吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，已啟動搜救機制全力搜尋。

民國102年5月6日當時還是中尉的吳彥霆駕駛空軍第455聯隊單座F-16戰機（編號KE-450），在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜海，吳彥霆跳傘獲救，由直升機載回送醫治療。