NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吳益政：冷氣問題只是冰山一角湖內警分局辦守望相助訓練及座談8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

F-16失聯飛官吳彥霆沉著 5年前曾失事獲救

中央社2018/06/04 15:39
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社台北4日電）由吳彥霆少校飛行官駕駛的F-16單座戰機今天失聯，已啟動搜救機制全力搜尋。吳彥霆5年前駕駛單座F-16戰機也曾因機械因素失事獲救，軍中長官形容吳彥霆「沉著」，講話有條理。

空軍司令部表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由空軍官校90期31歲的吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，已啟動搜救機制全力搜尋。

民國102年5月6日當時還是中尉的吳彥霆駕駛空軍第455聯隊單座F-16戰機（編號KE-450），在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜海，吳彥霆跳傘獲救，由直升機載回送醫治療。

時任嘉義空軍基地政戰主任袁光華上校表示，吳彥霆駕駛的單座「僚機」，在嘉義西南方73浬，也就是高雄小港西方44浬處，突然發現機件故障，透過無線電向在旁的「長機」報告。

袁光華表示，吳彥霆在報告「長機」的同時，表示將緊急跳傘，隨即以彈跳方式，拉開降落傘落海；駕駛座下方的救生艇落海後，立即充氣，吳彥霆隨即爬上救生艇等待救援。

事發後時任空軍司令劉震武上將受訪說，吳彥霆「很沉著」，講話有條理，清楚說明飛機遭遇情況，不會讓人覺得這名飛行員「很嫩或不成熟」。

曾擔任幻象聯隊長的劉震武說，F-16發生意外後，如果沒飛過這型戰機，他立即要求相關人員解釋F-16飛行特性與原理，並以模擬機重建當時狀況，要求每名學員學習高難度開車，讓學員在面對突發狀況時，發揮立即反應。（編輯：林興盟）1070604

慶富少東陳偉志棄保潛逃 院...孟山都惡名昭彰 拜耳併購後...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan