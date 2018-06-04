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陳學聖批農博　10億燒光人去樓空

記者李春台／桃園報導2018/06/04 16:24
▲陳學聖痛批農博2個月燒掉10億，到底為桃園市民留下了什麼？（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.06.04）
▲陳學聖痛批農博2個月燒掉10億，到底為桃園市民留下了什麼？（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.06.04）

2018桃園農業博覽會最後一天，桃園市長參選人陳學聖今天在農博現場開直播做最後巡禮，陳學聖形容現場的遊客比浪浪還少。人去樓空之後，許多砸重金建構的場館也都在拆除當中。陳學聖痛批，2個月燒掉10億，到底為桃園市民留下了什麼？

曾擔任過文化局長的陳學聖說，「博覽會」原本應該是集文化大成的資產，但是桃園市的農博，在激情過後居然要轉給清潔隊來接管。如果市政府用這麼大手筆辦農博真的是想留給市民一些「資產」的話，請問清潔隊要怎麼維護這些資產？對清潔隊來說，人去樓空之後的農博場地，不過就是一個廢棄的小公園罷了！陳學聖說，昨天還在討論台北市準備要花15億為學生裝冷氣，轉過頭來看看桃園市真是有錢，2個月就燒掉了10億。而且船過水無痕，沒有為桃園市的民眾留下任何實質的幫助和資產。

陳學聖也呼籲有空拍機的民眾，趕緊來現場記錄一下這樣的歷史畫面。因為可能過幾天市府就要管制拍攝了！陳學聖還說，民眾看見這樣的燒錢法，能不生氣嗎？鄭文燦市長也應該來看看，做最後的巡禮，也希望他能告訴大家，桃園市國中小的冷氣機準備要裝了嗎？10億應該夠了吧？


▲陳學聖質疑市府農博燒錢的方式，這比錢拿來裝設國中小學的冷氣可能都足夠了。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.06.04）

陳學聖說，希望鄭市長和市政府都能夠好好思考一下，燒這麼多的錢到底希望達成怎麼樣的效果？如果真的希望能夠幫助農民，應該是要做常態性的工作來協助農民產銷，而不是這樣狂燒10億只是為了吸引大家目光，大拜拜過去了之後就變成一堆廢墟和垃圾。陳學聖說，再過半個月我還要再來看看，看到底這個壯觀的農博現場，之後會變成什麼樣子！

關鍵字陳學聖桃園農博國中小學冷氣
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