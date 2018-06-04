陳學聖批農博　10億燒光人去樓空

2018桃園農業博覽會最後一天，桃園市長參選人陳學聖今天在農博現場開直播做最後巡禮，陳學聖形容現場的遊客比浪浪還少。人去樓空之後，許多砸重金建構的場館也都在拆除當中。陳學聖痛批，2個月燒掉10億，到底為桃園市民留下了什麼？

曾擔任過文化局長的陳學聖說，「博覽會」原本應該是集文化大成的資產，但是桃園市的農博，在激情過後居然要轉給清潔隊來接管。如果市政府用這麼大手筆辦農博真的是想留給市民一些「資產」的話，請問清潔隊要怎麼維護這些資產？對清潔隊來說，人去樓空之後的農博場地，不過就是一個廢棄的小公園罷了！陳學聖說，昨天還在討論台北市準備要花15億為學生裝冷氣，轉過頭來看看桃園市真是有錢，2個月就燒掉了10億。而且船過水無痕，沒有為桃園市的民眾留下任何實質的幫助和資產。