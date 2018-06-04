尼加拉瓜反政府衝突升高 教宗籲對話

（中央社尼加拉瓜首都馬納瓜3日綜合外電報導）尼加拉瓜爆發反政府示威數週來已造成超過百人死亡，最新衝突造成至少7人死亡後，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲尼國各方進行對話。
法新社報導，羅馬教廷企圖斡旋尼加拉瓜這場危機，但上週在一場由罹難者的母親所發起的遊行遭政府開火、造成至少16死後，教廷已取消與尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府的和平對話。
今天又爆發最新的暴力衝突，兩處鄰近首都馬納瓜（Managua）的城市馬沙雅（Masaya）與蒂比達伯（Tipitapa），示威者發射土製迫擊砲抵擋警方鎮壓。
人權團體表示，最新衝突造成至少7人死亡，其中包括一名美國公民，此人在馬納瓜發生的另一起衝突中，據稱遭到親政府暴民殺害。
方濟各在梵蒂岡說：「我與尼加拉瓜的主教弟兄們同在，對於武裝團體的暴力行為同感悲傷。羅馬教廷一向支持對話，但對話必須基於尊重自由，以及最重要的─尊重生命的實際承諾上。」
尼加拉瓜人權中心（Nicaraguan Center forHuman Rights）表示，自從4月18日爆發反政府示威以來，已有110人喪生。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）1070604