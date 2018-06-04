坐月子中心不屬醫療勞務 應開發票繳營業稅

（中央社記者邱柏勝台北4日電）國稅局表示，產後護理機構所提供並收取的日常生活服務費用，不屬於醫療勞務範疇，民眾申報綜所稅時不可列報扣除，當然產後護理機構也必須依法開立統一發票並報繳營業稅。

隨著家庭結構改變與少子化影響，產婦生產後選擇到產後護理機構（坐月子中心）調養，並由護理人員協助照顧新生兒，已成普遍現象，但產後護理機構所費不貲，成為新手父母不小的經濟負擔，許多民眾也對於坐月子中心的費用，是否可列報綜所稅扣除額而感到困惑。

國稅局說明，根據稅法規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬給付依法立案的公立醫院，或與全民健康保險具有特約關係的護理機構或居家護理機構，可檢附該機構出具屬「醫療行為」的收費收據及醫師診斷證明書，列報醫藥及生育費扣除額。