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坐月子中心不屬醫療勞務 應開發票繳營業稅

中央社2018/06/04 15:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北4日電）國稅局表示，產後護理機構所提供並收取的日常生活服務費用，不屬於醫療勞務範疇，民眾申報綜所稅時不可列報扣除，當然產後護理機構也必須依法開立統一發票並報繳營業稅。

隨著家庭結構改變與少子化影響，產婦生產後選擇到產後護理機構（坐月子中心）調養，並由護理人員協助照顧新生兒，已成普遍現象，但產後護理機構所費不貲，成為新手父母不小的經濟負擔，許多民眾也對於坐月子中心的費用，是否可列報綜所稅扣除額而感到困惑。

國稅局說明，根據稅法規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬給付依法立案的公立醫院，或與全民健康保險具有特約關係的護理機構或居家護理機構，可檢附該機構出具屬「醫療行為」的收費收據及醫師診斷證明書，列報醫藥及生育費扣除額。

至於給付給產後護理機構的護理費用，或坐月子中心的產後護理及嬰兒照顧費用，例如住房費、餐費、看護費、照顧費、嬰兒奶粉、尿布及衣物洗滌費等，均非屬醫療行為的費用，因此相關費用不得列報為綜所稅的列舉扣除額。

因此，國稅局也提醒，產後護理機構提供產婦及嬰兒的護理照護（含護理評估、護理指導及處置等）、醫療診療及諮詢費等，屬於醫療勞務，依規定可免徵營業稅，但產後護理機構提供並收取的日常生活服務費用，不屬醫療勞務範疇，這部分的費用應開立統一發票並報繳營業稅。

國稅局表示，產後護理機構的收入過去都列為「其他所得」申報綜所稅，去年起被視為營利事業，今年要申報營所稅。產後護理機構如因一時疏忽或不諳法令規定，提供日常生活服務費用未依規定開立統一發票並報繳營業稅，致短、漏報繳稅款者，請儘速依稅捐稽徵法規定，自動向稅捐稽徵機關補報並補繳稅款，以免受罰。

另外，選擇到產後護理機構調養的新手媽媽，也請記得索取統一發票，不但可以增加稅收，還有機會對中統一發票獎項。（編輯：林興盟）1070604

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