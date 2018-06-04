F16失聯 瑞芳山區發現疑似殘骸

（中央社記者林長順、沈如峰、王朝鈺、黃麗芸基隆4日電）空軍花蓮基地一架F-16戰機今天下午執行漢光演習任務時，在基隆附近空域失聯，在瑞芳山區發現疑似殘骸，基隆市、新北市及宜蘭縣警消展開搜尋。

空軍司令部今天表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由吳彥霆少校飛行官在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，已啟動搜救機制全力搜尋。

行政院國家搜救指揮中心表示，已通報消防署請基隆市、新北市及宜蘭縣消防局派人車搜尋，並請空勤總隊搜救機支援空搜。