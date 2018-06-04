空軍F-16失聯　發現疑似殘骸、1人失聯待救

國防部表示，國防部長嚴德發、參謀總長李喜明隨即分別進駐聯合作戰指揮中心及空作部指揮中心，立即下令啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索救援，並指派國防部總督察長室及空軍司令部組成專案小組查明原因，並要求強化演訓安全。

國搜中心表示，14 時 05 分國防部派出編號 C-493 的 S-70C 直升機起飛前往搜尋。14 時 54 分國防部請空勤總隊支援空搜，國搜中心立即下令空勤總隊搜救機起飛前往搜尋。

國搜中心獲報後，隨即通報消防署請基隆市消防局、新北市消防局派人車前往搜尋及知會宜蘭縣消防局，並請空勤總隊搜救機先行準備。14:54 國防部請求空勤總隊支援空搜，國搜中心立即下令空勤總隊搜救機起飛前往搜尋。15:18 空勤總隊 AS-365 型機、編號 NA-106 松山起飛前往搜尋。

空軍司令部表示，吳彥霆少校係空軍官校 98 年班畢業，總飛行時數 1039 小時，F-16 戰機飛行時數 736 小時。

這是吳彥霆駕駛 F-16 發生第二次事故。102 年 5 月 15 日，在嘉義 455 聯隊（現第四聯隊）換裝 F-16 戰機訓練，當時還是中尉的吳彥霆駕駛 F-16A 戰機，在高雄小港機場外海西側 44 浬處，因發動機故障熄火，失去動力墜機，吳彥霆跳傘獲救，由直升機救回。今日事發後，單位弟兄都希望他能夠再度吉人天相，平安歸來。



▲花蓮基地 F-16 (編號 6685 )戰機失聯，發現疑似戰機殘骸。 （圖／國搜中心提供 , 2018.6.4)