F-16失聯新北山區 嚴德發下令啟動救援機制

（中央社記者游凱翔台北4日電）花蓮基地一架F-16單座戰機失聯，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。國防部長嚴德發進駐聯合作戰指揮中心，下令啟動救援機制，實施陸、空緊急搜索，並查明原因。

花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。軍方人士指出，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。

國防部表示，國防部長嚴德發、參謀總長李喜明分別進駐聯合作戰指揮中心、空作部指揮中心，並立即下令啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索救援，並指派國防部總督察長室、空軍司令部組成專案小組查明原因，要求強化演訓安全。