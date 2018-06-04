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中央社

F-16失聯新北山區 嚴德發下令啟動救援機制

中央社2018/06/04 15:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北4日電）花蓮基地一架F-16單座戰機失聯，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。國防部長嚴德發進駐聯合作戰指揮中心，下令啟動救援機制，實施陸、空緊急搜索，並查明原因。

花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。軍方人士指出，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。

國防部表示，國防部長嚴德發、參謀總長李喜明分別進駐聯合作戰指揮中心、空作部指揮中心，並立即下令啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索救援，並指派國防部總督察長室、空軍司令部組成專案小組查明原因，要求強化演訓安全。

國軍漢光34號實彈實兵演練今天首日實施，卻傳出花蓮一架F-16戰機失聯。

空軍司令部表示，一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分在基隆暖暖粗坑附近山區消失，座標為N25-05、E121-45，已啟動搜救機制全力搜尋。

軍方人士指出，下午3時22分，在新北五分山登山步道21公里處，疑似發現F-16戰機殘骸，仍待確認中。（編輯：李淑華）1070604

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