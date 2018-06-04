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陸戰隊士兵枉死案 法院裁押6人

中央社2018/06/04 15:56
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東潮州鎮加油站鬥毆案，23歲的海軍陸戰隊何姓士兵被錯殺。屏東地方法院今天上午裁定收押揪眾鬥毆的雙方人馬，包括雙方主嫌鄞姓、王姓男子在內的6人，另有9人交保。

發生在2日凌晨潮州鎮延平路2個加油站的鬥毆案，起因感情糾紛，鄞、王兩嫌在社群網站糾眾火拼，何姓陸戰隊士兵被王男一方人馬誤以為是鄞男，開槍射殺身亡，疑似開槍的洪姓嫌犯還在逃。

屏東地檢署昨晚漏夜偵訊，認定王嫌、鄞嫌等6嫌涉犯殺人、槍砲、傷害致死或致重傷害等罪嫌重大，事實足認有逃亡之虞，所涉為5年以上重罪，且有勾串證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向屏東地院聲請羈押。法官審理後，裁定鄞、王、賴、李及2名林男等6人收押禁見。

潮州警分局表示，王男在槍殺何姓士兵案中，搭第一車攔下何車，而林男則與在逃開槍的洪嫌同車，且有砸打何的座車行為；另遭羈押的鄞、李、賴及林等4嫌都涉毆黃男命危。

這起起因感情糾紛，地點分別在兩處加油站的持械鬥毆案，警方逮捕兩邊23人並移送屏檢。有6人收押，另有蕭姓等9名嫌疑人被認定無羈押必要，諭知分別以新台幣15萬至20萬元不等交保；5名未成年責付、3人請回。

這起鬥毆案，造成何姓士兵死亡外，另有黃男腦死及2人輕傷。何姓士兵的叔叔得知有人交保，不滿的表示，開槍的主嫌還在逃，竟有人被交保出去，難保不會再去害人。(編輯:孫承武)1070604

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