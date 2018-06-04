陸戰隊士兵枉死案 法院裁押6人

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東潮州鎮加油站鬥毆案，23歲的海軍陸戰隊何姓士兵被錯殺。屏東地方法院今天上午裁定收押揪眾鬥毆的雙方人馬，包括雙方主嫌鄞姓、王姓男子在內的6人，另有9人交保。

發生在2日凌晨潮州鎮延平路2個加油站的鬥毆案，起因感情糾紛，鄞、王兩嫌在社群網站糾眾火拼，何姓陸戰隊士兵被王男一方人馬誤以為是鄞男，開槍射殺身亡，疑似開槍的洪姓嫌犯還在逃。

屏東地檢署昨晚漏夜偵訊，認定王嫌、鄞嫌等6嫌涉犯殺人、槍砲、傷害致死或致重傷害等罪嫌重大，事實足認有逃亡之虞，所涉為5年以上重罪，且有勾串證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向屏東地院聲請羈押。法官審理後，裁定鄞、王、賴、李及2名林男等6人收押禁見。