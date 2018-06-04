善用女性柔軟態度 呂華苑宣布參選澎湖縣長

（中央社記者韋可琦、卞金峰台北3日電）出身澎湖、經營大東山珠寶的女企業家呂華苑今天在台北宣布參選澎湖縣長，她以政治素人身分參選縣長，更是目前6位表態參選人中唯一女性，將用平常心對待，盼用女性柔軟態度管理澎湖。

呂華苑今天在台北公司宣布參選澎湖縣長，以「澎湖珍珠、美麗海灣、東山再起」為競選口號。

呂華苑是澎湖縣湖西鄉龍門村人，民國48年出生於澎湖縣馬公市，4歲隨父母親在澎湖蒔裡海邊曬魚乾，6到7歲隨父母在馬公魚市場賣魚。

媒體詢問參選記者會選在台北舉辦而不是在澎湖的考量，呂華苑表示，昨天在臉書成立參選後援會，也有直播，接著會把影片上傳到YouTube，也希望澎湖傳媒不打烊。