乾德門遺作將上映　鍾欣凌曝光暖心事蹟

劇中，乾德門演出失智公公的角色，當鍾欣凌幫乾爸洗澡時，被摸腿、手，事實上劇情原本安排是摸胸，但乾爸一到現場就說：「欣凌就像我女兒，摸女兒的胸部怎麼好？」導演才妥協改摸其他部位。鍾欣凌在劇中演出嚴母，問及現實生活中也是如此？她笑說：「我都被我女兒騎到頭上。」並說最近忙於幫兔寶找小學，忙得焦頭爛額。

公視《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》今（4）日舉辦媒體茶敘，主要演員鍾欣凌、劉修甫、王渝屏、編劇簡士耕皆出席，簡士耕透露劇本一開始沒有出現平行時空、藍色月亮，是參考了村上春樹著作《1Q84》，認為加入微科幻元素，能更豐富劇情。此劇也是乾德門（乾爸）遺作，鍾欣凌透露當時看到乾爸，身形就已非常瘦弱，他在現場也盡量不麻煩劇組、一切從簡，讓鍾欣凌懷念至今。



▲公視「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」演員王渝屏（左）、劉修甫。（圖／記者林調遜攝，2018.6.4）



▲公視「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」演員鍾欣凌（左）、劉修甫。（圖／記者林調遜攝，2018.6.4）

鍾欣凌也坦言時常被兩個女兒惹得理智線斷掉，像是小女兒「二寶」在大女兒「兔寶」睡覺前，總會故意去弄姊姊，讓兔寶崩潰大哭，此時鍾欣凌就會打二寶屁股教訓，但二寶一哭、兔寶就會抱著妹妹說：「媽媽妳不要打她！」讓鍾欣凌相當傻眼，無奈表示：「我是在幫妳出氣，怎麼我變壞人？」

其中擔任要角的劉修甫、王渝屏都是第一次演出電視劇，劉修甫的角色被家庭、升學制度搞得抑鬱萬分，問及會不會走不出角色？他表示拍的當下確實很憔悴，但殺青後有看很多書籍放鬆、運動，心情好轉許多。他也透露國小考國中的時候，沒有考上第一志願，爸爸失望地說：「我花那麼多錢讓你補習，結果你沒考到，讓我很丟臉。」但他也強調，平時爸爸身兼母親角色，也給予很多關愛。此外，王渝屏在劇中首次吊鋼絲就吊了一下午，又恰巧在一處角落看到死亡鴿子的屍體，讓她很快進入角色，並透露在拍戲期間收留劉修甫住在家中，兩人私下感情頗佳。



▲公視「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」演員王渝屏。（圖／記者林調遜攝，2018.6.4）



▲公視「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」演員鍾欣凌（左起）、劉修甫、王渝屏。（圖／記者林調遜攝，2018.6.4）