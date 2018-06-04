端午節也可以吃出健康　營養師提醒5大「粽」點

農曆5月5粽子飄香的季節來臨，令人食指大動的美味粽子口味五花八門，甜的、鹹的、葷的、素的，打開包裹的粽葉，香味四溢，豐富內餡應有盡有，滿足挑剔的味蕾，但若稍不留神吃過量，就有可能造成身體負擔。

臺北市立聯合醫院忠孝院區社區整合照護科營養師洪若樸說明，由於飲食文化的差異，應景節慶的食物多半富含高熱量、高脂肪、高膽固醇、低纖維。在健康意識抬頭的今日，美食與健康如同天秤兩個端點，難以取捨。

近年來國人肥胖比率逐年增加，加上響應延緩地球暖化，許多國家與民間紛紛提倡「蔬食減碳救地球」，建議食材能多使用蔬食、少點肉，不僅可保護環境，更可預防疾病、促進健康，達到兩全其美之效。洪若樸表示，只要清楚選擇「健康粽點」，端午節吃個粽子應景一下又何妨！如何攝取應景｢粽｣，又不失健康？營養師提醒民眾幾個「粽」點如下：