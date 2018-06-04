端午節也可以吃出健康　營養師提醒5大「粽」點

農曆5月5粽子飄香的季節來臨，令人食指大動的美味粽子口味五花八門，甜的、鹹的、葷的、素的，打開包裹的粽葉，香味四溢，豐富內餡應有盡有，滿足挑剔的味蕾，但若稍不留神吃過量，就有可能造成身體負擔。
臺北市立聯合醫院忠孝院區社區整合照護科營養師洪若樸說明，由於飲食文化的差異，應景節慶的食物多半富含高熱量、高脂肪、高膽固醇、低纖維。在健康意識抬頭的今日，美食與健康如同天秤兩個端點，難以取捨。
近年來國人肥胖比率逐年增加，加上響應延緩地球暖化，許多國家與民間紛紛提倡「蔬食減碳救地球」，建議食材能多使用蔬食、少點肉，不僅可保護環境，更可預防疾病、促進健康，達到兩全其美之效。洪若樸表示，只要清楚選擇「健康粽點」，端午節吃個粽子應景一下又何妨！如何攝取應景｢粽｣，又不失健康？營養師提醒民眾幾個「粽」點如下：
（一）適量淺嚐、細嚼慢嚥：除了糯米，粽子的米飯也可以用全穀雜糧取代，如紅藜、薏仁、燕麥、紅豆等，不但顏色、香氣十足又有嚼勁。
（二）大小適中、適量：1餐1個、每天不超過2個，民眾也能依照自己需求選擇適合的份量攝取。另外，全穀雜糧屬主食類，罹患糖尿病者攝取時應與主食代換，而糯米為高升糖指數（糊化黏度高）、不易消化，糖尿病、腸胃不適患者及長者食用時，建議淺嘗即止並多嚼幾下。
（三）調味淡、口味讚、享受原態：少淋佐料，如蕃茄醬、甜辣醬等含鈉量高的調味料，尤其高血壓患者更應該適量使用。
（四）增加膳食纖維攝取，搭配蔬菜、水果：蔬果含豐富纖維幫助消化，內餡可多放點蔬菜，如杏包菇、香菇、竹筍等多纖食材，再準備一盤簡單的涼拌菜及一份水果，幫助腸胃蠕動，降低體內膽固醇，不僅吃得簡單又均衡。
（五）半顆粽子省著吃：吃1顆紅棗粽等於吃進半碗飯，熱量約160大卡。建議最好方式把應景粽「省著吃」，1餐吃2分之1或3分之1個（依粽子大小）。
為顧及健康，不妨把握以上原則，融入健康飲食觀，帶入日常生活中，歡歡喜喜過端午｢粽香健康零負擔｣。