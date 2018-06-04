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中央社

打造轉運樞紐 台中水湳轉運中心年底動工

中央社2018/06/04 16:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府將興建水湳轉運中心，多位台中市議員關心相關進度，台中市交通局長王義川今天指出，正在進行細部設計，預計年底開始施工，111年底完工啟用。

台中市議員陳淑華、翁美春、蕭隆澤、邱素貞今天在市議會進行交通地政業務聯合質詢，陳淑華和翁美春分別關心水湳轉運中心、豐原轉運中心的進度。此外，台中市將打造自駕中型巴士，於花博期間，在水湳智慧城提供體驗，由於花博舉辦時間只剩半年，翁美春等人也關心進度及安全性問題。

有關水湳轉運站部分，王義川表示，市府今年將先追加工程預算並於年底前動工，同時積極爭取編列主體工程款新台幣39億多元；水湳轉運中心完工後將做為全國公共運輸南來北往的中繼轉運樞紐，整合雙港捷運、市區公車、國道客運，提供無縫轉乘的服務。

至於豐原轉運中心進度案，王義川指出，轉運中心是結合轉運站與停車場共構的多目標建築，專案管理單位已於106年6月5日簽約，規劃設計單位於今年1月23日簽約完成，目前正辦理規劃設計作業，預計於11月底完成設計作業，但配合花博的接駁站使用，工程預計於108年6月動工，110年12月完工。

此外，有關自駕車系統，交通局長王義川指出，花博交通很重要一環是台鐵，后里、外埔、豐原園區以台鐵為基礎，配合當地公共運輸接駁，尤其台鐵后里站出口就是后里園區，已與台鐵達成加班協議，平日1日可加運8000人，假日可增加2萬3000人。至於自駕車系統正不斷測試中，包括熟悉台中天氣、紅綠燈、車流等，必須達到安全保證才可上路。（編輯：施燕飛）1070604

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