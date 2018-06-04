打造轉運樞紐 台中水湳轉運中心年底動工

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府將興建水湳轉運中心，多位台中市議員關心相關進度，台中市交通局長王義川今天指出，正在進行細部設計，預計年底開始施工，111年底完工啟用。

台中市議員陳淑華、翁美春、蕭隆澤、邱素貞今天在市議會進行交通地政業務聯合質詢，陳淑華和翁美春分別關心水湳轉運中心、豐原轉運中心的進度。此外，台中市將打造自駕中型巴士，於花博期間，在水湳智慧城提供體驗，由於花博舉辦時間只剩半年，翁美春等人也關心進度及安全性問題。

有關水湳轉運站部分，王義川表示，市府今年將先追加工程預算並於年底前動工，同時積極爭取編列主體工程款新台幣39億多元；水湳轉運中心完工後將做為全國公共運輸南來北往的中繼轉運樞紐，整合雙港捷運、市區公車、國道客運，提供無縫轉乘的服務。