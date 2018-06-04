萬安演習 台北市模擬遭飛彈攻擊搶救

比較特別的是，中華電信出動一台行動基地台車，模擬當飛彈攻擊後，大樓周遭電話不通，透過架設行動基地台可接受衛星訊號，半徑500公尺範圍內的手機都可通話。

台北市政府今年首度與中華電信公司合作，以交通部辦公大樓及中華電信仁愛綜合大樓遭飛彈攻擊進行搶救演練，交通部、國家通訊傳播委員會、北市府、中華電信共出動8014人及3688部各式車輛及裝備。

（中央社記者梁珮綺台北4日電）萬安41號軍民聯合防空演習，北部地區今天下午1時30分至2時實施，台北市政府首度與中華電信公司合作，以大樓遭飛彈攻擊搶救模擬演練，演習時，沒有民眾違反民防法。

搶救演練包括智慧消防標組、火災搶救及電信通訊搶救，警報聲響起後，先進行人員疏散，隨後滅火，同時有人員垂降破窗搶救受困民眾，搜救隊員破壞鐵捲門進入建築內。

台北市長柯文哲先到台北市災害應變中心聽取民防整備簡報，了解民防管制中心作業情形，演習警報聲響起後，搭乘視導車隊沿松仁路、信義路查看警察同仁指揮、引導民眾及車輛疏散情形，最後抵達交通部辦公大樓前的演練場地。

柯文哲視察後表示，演習時間只有短短幾10分鐘，但演練人員表現熟練，相信平常已落實訓練，民防團隊也在長年及基本訓練下達到一定標準，做到完善動員、寓兵於民、寓動員於市政的目標。（編輯：方沛清）1070604