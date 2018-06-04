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成大生殖中心與南市醫中醫合作　不孕症夫妻喜獲三胞胎

記者黃文博／台南報導2018/06/04 16:27
▲在成大生殖中心與南市醫中醫合作下，林姓夫妻喜獲三胞胎。 （圖／台南市立醫院提供，2018.06.04
▲在成大生殖中心與南市醫中醫合作下，林姓夫妻喜獲三胞胎。 （圖／台南市立醫院提供，2018.06.04

36歲的林先生和林太太婚後7年多來一直無法成功受孕，林先生曾就醫檢查，發現有精蟲品質不良的問題，曾服用昂貴的保健食品和中藥，仍無法明顯改善，加上林太太有子宮內膜異位和卵巢退化問題，婦產科醫師認為自然受孕機率不大，林先生和太太接受過多次人工和試管嬰兒治療，卻遲遲沒有傳出喜訊。

林先生和太太轉而求助台南市立醫院中醫部，經中藥和針灸治療9個月後，林先生精蟲品質明顯進步，但因林太太子宮內膜異位、輸卵管不通且有卵巢退化等複雜問題，進而轉介至成大生殖中心吳孟興部長進行試管療程，希望藉由專業不孕症團隊，中西醫合併治療下，能順利受孕。

吳孟興部長評估後，建議先進行腹腔鏡手術改善內膜沾黏和輸卵管不通、子宮環境等問題，再接受試管嬰兒療程，第一次植入胚胎就成功著床，且懷三胞胎，因多胞胎風險較高，易有自然萎縮、流產、妊娠糖尿病、早產、出生體重過低等問題，所幸在中西醫合作照顧下，今年三個健康寶貝在眾人祝福下平安出世，一圓當父母的夢想。

台南市醫院蔡良敏院長表示，搶救不孕症不分中醫和西醫，西醫有現代儀器詳細檢查找出原因、有精進的人工和試管嬰兒技術，而中醫可以針對個人體質不同，給予針灸和中藥治療，改善體質促進精蟲和卵子品質，在中醫和西醫的攜手合作，可讓更多不孕夫妻一圓求子夢。

關鍵字成大生殖中心市立醫院吳孟興蔡良敏
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