成大生殖中心與南市醫中醫合作　不孕症夫妻喜獲三胞胎

36歲的林先生和林太太婚後7年多來一直無法成功受孕，林先生曾就醫檢查，發現有精蟲品質不良的問題，曾服用昂貴的保健食品和中藥，仍無法明顯改善，加上林太太有子宮內膜異位和卵巢退化問題，婦產科醫師認為自然受孕機率不大，林先生和太太接受過多次人工和試管嬰兒治療，卻遲遲沒有傳出喜訊。

林先生和太太轉而求助台南市立醫院中醫部，經中藥和針灸治療9個月後，林先生精蟲品質明顯進步，但因林太太子宮內膜異位、輸卵管不通且有卵巢退化等複雜問題，進而轉介至成大生殖中心吳孟興部長進行試管療程，希望藉由專業不孕症團隊，中西醫合併治療下，能順利受孕。