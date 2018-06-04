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國民黨爭取桃市中小學裝冷氣　鄭文燦允諾列入規劃

記者李春台／桃園報導2018/06/04 16:40
▲國民黨桃園市議會黨團今天集體向市長鄭文燦建議，為市內國中小教室加裝冷氣，初步獲得鄭文燦同意。（圖／國民黨桃園市議會黨團提供 , 2018.06.04）
▲國民黨桃園市議會黨團今天集體向市長鄭文燦建議，為市內國中小教室加裝冷氣，初步獲得鄭文燦同意。（圖／國民黨桃園市議會黨團提供 , 2018.06.04）

今年天氣酷熱難耐，近來氣溫屢創新高，學生揮汗上課看在父母眼裡尤其不忍。國民黨桃園市議員梁為超等6人，今（4）日在市議會定期會後，向市長鄭文燦爭取比照台北市全面為桃園市國中小學裝設冷氣，鄭文燦口頭允諾列入未來規劃，總經費約14億元。

市議員梁為超、李家興、呂淑真、周玉琴、謝彰文、詹江村等人，今天在市議會定期會結束後，在議會與市長鄭文燦市政茶敘場合，主動提出為桃園市國中小全面裝設冷氣的建議。

梁為超等人表示，台北市教育局已於今年五月底發文教育部，將冷氣機列為校園「基本設備」，估計台北市中小學教室全面裝設冷氣，初期建置費用約十五億元。

今年天候炎熱，梁為超等6名市議員不忍桃園市國中小學生在暑氣逼人的教室中揮汗上課，嚴重影響學生們學習情緒，而桃園市身為六都之一，照顧國中小學生是議員的責任，6名市議員當場要求鄭市長，比照台北市為桃園市的國中小全面裝設冷氣。

鄭文燦口頭允諾，有關國中小教室全面裝設冷氣案，已列入未來規劃方向，經市府初步估計，桃園市國中小裝設冷氣經費12億元，加上電源改善費用2億元，整體經費約14億元。

桃園市教育局指出，教育局107年4月統計，全市國中小約有33%的學校有裝設班級冷氣；國中小普通班級裝設比率約為18.46%，桃園市國中小總班級數共7,192班（國中2203班加上國小4,989班），已裝設班級冷氣約1,328班，其中以國中9年級及機場噪音防制區範圍內學校為主要設置班級冷氣。

目前尚有近6,000班級教室未裝有冷氣，教育局說，若全面裝設，除冷氣設備外，學校的電力系統亦需要改善提升，整體預估需要12億元以上。又每年的電費預估將增加1.3-1.5億元，基於使用者付費原則，亦需與家長溝通取得共識願意繳費（每生每學期多收取500-700元）。

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