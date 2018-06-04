貿協率團參與泰國食品展 助業者拓商機

貿協今天透過新聞稿指出，這次貿協在展覽現場規劃台灣館，針對7大產業安排聚焦時段，包括珍奶暨飲品、清真食品、水產品、調理食品、休閒食品、健康食品和食品周邊設備，辦理台灣產業剖析、產品發表、和現場媒合。

經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會率領36家廠商，參加2018年泰國國際食品展(THAIFEX)，5天展期於6月2日在曼谷IMPACT會展中心落幕，這次參與的廠商有近7成為首次參展，9成參展商對來訪專業買主數表示滿意。

貿協表示，台灣國民飲品「珍珠奶茶」首次在泰國展中，以珍奶館形式露面，由貿協規劃，承恩食品、開富食品、茂霖食品等3家珍奶廠商進駐，每天以轉盤活動和試飲方式，提供買主現場體驗珍奶魅力；珍奶包材廠商原祥、文賀則提供特殊造型杯。

活動期間更運用現場台灣廠商特有產品，像是阿甘薯叔紫地瓜粉、永大冬瓜露、員林仙草、康純糖漿和抹茶粉、黑松CC檸檬和順泰蜜餞等，即時調製特殊口味供買主品嚐，並安排現調漸層飲品專業表演，激發現場買主興趣，品牌和產品詢問度大增。

貿協指出，這次參與的36家廠商中，近5成在現場即已接單，除舊有客戶外，也有連絡已久新客戶和第一次試訂的客戶下單，9成業者表示參展帶來新商機，其中，第一次參展的小農日記，在開展前幾天已獲兩個泰國買主重要訂單；已參加過展覽的久沅，開展第一天則獲得20多家買主積極詢問進口。

貿協表示，台灣與泰國沒有針對食品業簽署相關關稅協定，因此，食品業者出口至泰國關稅較高，台灣廠商短期可出口成品觀察市場，中長期建議與當地業者策略聯盟出口半成品至泰國，由當地合作夥伴製作為終端產品出口，就能以低關稅或免關稅方式，出口到東協經濟體和其他市場。（編輯：郭萍英）1070604