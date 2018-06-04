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德節電從建築做起 陳美伶：考慮跟賴揆建議

中央社2018/06/04 16:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）國發會主委陳美伶談赴德訪問印象深刻的事情，提到德國幾乎沒裝冷氣，屋內卻不會熱；她表示，德國從建築階段就考慮能源效率，而非從使用端才談節電，會考慮跟院長建議此作法。

陳美伶5月26日至6月2日率領國家發展委員會同仁前往德國及位於比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問。在德國期間，除了參加基爾世界經濟研究院所主辦的高峰會，也拜會德國內政部、經濟暨能源部、外交部以及德國議員。

國發會與德國經濟暨能源部交流能源轉型議題，陳美伶表示，德國面對的能源問題其實與台灣有點像，德國訂下2050年再生能源佔比達80%的目標，近期規劃放棄燃煤發電、全面發展再生能源，然而德國也必須北電南送，因此穩定供電、電力安全都是政府關注項目。

兩國面臨的問題相仿，陳美伶說，德國很重視儲能、節電，不過在節電的做法上，德國和台灣有明顯的差異。

陳美伶表示，德國的公民意識很強，節電已經是日常生活的一部分，因此他們強調的是能源效率，從房屋結構、建築技術規則就加入節電的精神，讓建造出來的房子舒適、通風，自然就能夠省電。

談起在德國期間印象深刻的事情，陳美伶說，德國屋子幾乎沒有裝設冷氣、空調，但屋內都不太會熱，甚至她出席會議時，即便室內人數眾多，也不覺得悶熱。

陳美伶表示，台灣和德國的氣候環境不同，但從根本面推動節電，新建築採用能源效率較高的建材、設備，或許會比從使用端來節電更具效益，她會考慮向行政院院長賴清德建議這個作法，讓台灣能源轉型之路更順遂。（編輯：趙蔚蘭）1070604

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