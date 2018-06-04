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高雄學童也要冷氣？　吳益政：冷氣只是問題的冰山一角

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/04 16:47
▲高雄市長參選人吳益政認為學童冷氣問題只是冰山一角。（圖／資料照，記者郭俊暉攝）
▲高雄市長參選人吳益政認為學童冷氣問題只是冰山一角。（圖／資料照，記者郭俊暉攝）

台北市宣布豪砸15億，將冷氣列為全市中小學教室「基本設備」，引起軒然大波。高雄市府回應，若高雄校園也全面加裝冷氣，將需花費33億元，每年電費將增加1.5億元支出；國民黨籍市長參選人韓國瑜也表示，高雄比台北更熱，更需要冷氣。對此，無黨籍高雄市長參選人吳益政則指出，冷氣只是高雄問題的冰山一角，有遠見和環境意識的市長人選，應該朝著氣候變遷與地方財政的方向思考，從根本解決問題。

吳益政表示，聽到台北中小學裝冷氣，高雄人的第一反應大概是「台北真有錢」、「台北小孩真幸福」，再來就會想到「高雄也要裝冷氣」、「需要多少錢？」然而，教室加裝冷氣，冷氣所排放的熱氣會不會讓校園室外空間更加炎熱？用電增加，會不會讓空汚、CO2 問題更加嚴重？有沒有其他環保的手法為教室校園、甚至整個城市減熱？這些問題，才是市府，以及有意參選公職的政治人物應該要考慮、與民眾進行討論的。

吳益政說，自己在議員任內努力推動屋頂農園、太陽能板、雨水回收等等措施，讓校舍變身，成為綠建築。雖然成就了不少成功案例，但目前高雄還有許多校園有更大的努力空間，今年才五月氣溫就屢破紀錄，正是進一步探討、嘗試校園綠建築的最好時機，吳益政強調：「就算真的決定要裝冷氣，有綠屋頂降溫、有太陽能板發電，對於環境的影響和電費的開支，成本也會降低。」

吳益政也對中央與地方預算分配提出質疑。高雄是台灣工業重鎮，承擔了全國發展的成本，但在統籌分配款上卻沒有得到應有的待遇，不只是冷氣、還有大眾運輸系統的普及、育兒幼教補助的差異、運動中心的設立、空氣品質改善等等議題，都要回歸到預算分配上來討論。他並呼籲民進黨陳其邁，作為現任立委，而且是執政黨市長參選人，如果真心想解決高雄財政問題，不用等當選，現在就可以在國會提案。

關鍵字吳益政韓國瑜陳其邁冷氣
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