高雄學童也要冷氣？　吳益政：冷氣只是問題的冰山一角

台北市宣布豪砸15億，將冷氣列為全市中小學教室「基本設備」，引起軒然大波。高雄市府回應，若高雄校園也全面加裝冷氣，將需花費33億元，每年電費將增加1.5億元支出；國民黨籍市長參選人韓國瑜也表示，高雄比台北更熱，更需要冷氣。對此，無黨籍高雄市長參選人吳益政則指出，冷氣只是高雄問題的冰山一角，有遠見和環境意識的市長人選，應該朝著氣候變遷與地方財政的方向思考，從根本解決問題。

吳益政表示，聽到台北中小學裝冷氣，高雄人的第一反應大概是「台北真有錢」、「台北小孩真幸福」，再來就會想到「高雄也要裝冷氣」、「需要多少錢？」然而，教室加裝冷氣，冷氣所排放的熱氣會不會讓校園室外空間更加炎熱？用電增加，會不會讓空汚、CO2 問題更加嚴重？有沒有其他環保的手法為教室校園、甚至整個城市減熱？這些問題，才是市府，以及有意參選公職的政治人物應該要考慮、與民眾進行討論的。