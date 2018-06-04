鯤鯓王神威遠播　泰國有暹羅代天宮

南鯤鯓王爺的靈驗是大家有目共睹的，五位王爺和萬善爺各有其信眾基礎，因此從南鯤鯓分靈出去的王爺廟非常多，甚至分靈到了海外，今天要介紹的暹羅代天宮，就是位於泰國王爺廟。
暹羅代天宮位於泰國中部的挽蒲邁區，歷史要從1976年說起，當時外交部農耕隊的蔡正雄先生，因為業務上的關係結識了當地華僑領袖鄭景耀，蔡先生在出發前曾在南鯤鯓求了一張范府千歲的照片隨身供奉，蔡正雄先生就將五府千歲的信仰介紹給鄭先生。
當時鄭景耀先生在業務上遇到一些難題，在信仰王爺後問題逐漸解決，認為是神明庇佑，因此有了到南鯤鯓迎請王爺分靈的想法。同年十一月，鄭先生組團至南鯤鯓迎請分靈，迎回泰國自宅供俸。
後來因為神明金身供俸於私宅，信眾在參拜上較不方便，便在1978年時將神明金身請至台灣泰國會館，此時分靈至泰國的五府千歲已經由私廟轉為公廟。1988年時，當地開始興建「暹羅代天宮」，到了1992年，主體建築建設完畢，神明金身也請入廟內，就是現在的「暹羅代天宮」，而真正完成所有建築，則是稍後的1995年。
2000年時泰國國王浦美蓬（拉瑪九世）七十三歲生日時，暹羅代天宮的隊伍有出巡曼谷街頭為泰王祝壽，南鯤鯓方面也派團與會。而五府千歲神威遠播，2002年時，「暹羅代天府」分靈出位於董里府的「泰南代天宮」。
鯤鯓王的神威不僅庇蔭台灣方面的信徒，遠至海外，除了將信仰香火傳遞出去，同時也是成功的外交活動。
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