鯤鯓王神威遠播　泰國有暹羅代天宮

南鯤鯓王爺的靈驗是大家有目共睹的，五位王爺和萬善爺各有其信眾基礎，因此從南鯤鯓分靈出去的王爺廟非常多，甚至分靈到了海外，今天要介紹的暹羅代天宮，就是位於泰國王爺廟。

暹羅代天宮位於泰國中部的挽蒲邁區，歷史要從1976年說起，當時外交部農耕隊的蔡正雄先生，因為業務上的關係結識了當地華僑領袖鄭景耀，蔡先生在出發前曾在南鯤鯓求了一張范府千歲的照片隨身供奉，蔡正雄先生就將五府千歲的信仰介紹給鄭先生。

當時鄭景耀先生在業務上遇到一些難題，在信仰王爺後問題逐漸解決，認為是神明庇佑，因此有了到南鯤鯓迎請王爺分靈的想法。同年十一月，鄭先生組團至南鯤鯓迎請分靈，迎回泰國自宅供俸。