少棒／邱冠博投出生涯代表作　助民安淘汰忠義

國小棒球運動聯賽軟式組今(4)日進行16強淘汰賽，民安國小和忠義國小為爭奪8強席次，而展開了一場「新北內戰」。最終民安靠著先發投手邱冠博5局無安打的演出，最終以4:0完封對手，取得晉級的資格。

首局兩隊都想先拿下第1分，不過忠義並沒能善用對手失誤的機會，反觀民安靠著第2棒陳炯錡的三壘安打開啟攻勢，連續3支安打、讓他們單局攻得3分，打下勝利的基礎。

之後忠義選手雖然有些球擊得相當紮實，但球運不佳、都掉到對方的手套之中，也讓他們越打沒信心。而民安則是在3局下又跑回1分，終場就以4分之差取勝。