少棒／邱冠博投出生涯代表作　助民安淘汰忠義

國小棒球運動聯賽軟式組今(4)日進行16強淘汰賽，民安國小和忠義國小為爭奪8強席次，而展開了一場「新北內戰」。最終民安靠著先發投手邱冠博5局無安打的演出，最終以4:0完封對手，取得晉級的資格。
首局兩隊都想先拿下第1分，不過忠義並沒能善用對手失誤的機會，反觀民安靠著第2棒陳炯錡的三壘安打開啟攻勢，連續3支安打、讓他們單局攻得3分，打下勝利的基礎。
之後忠義選手雖然有些球擊得相當紮實，但球運不佳、都掉到對方的手套之中，也讓他們越打沒信心。而民安則是在3局下又跑回1分，終場就以4分之差取勝。
賽後民安總教練林士欽說，第1局的得分機會有把握住相當重要，之後士氣就倒向自己這邊。另外他也感慨的說，陳炯錡這一次聯賽還沒有敲出安打，結果第1支就發生在這麼重要的時刻，實在很有意思。
對於邱冠博的好表現，林士欽直言後者投出了生涯代表作，也表示這一名右投之前因為手不舒服，而有一陣子沒上場投球。邱冠博自己則說，自己前兩場沒有投好，不過教練鼓勵他先求準再求好，這一場比賽他在修正過後，也終於繳出了出色的內容。
邱冠博過去身高只有155公分，但這一年他長高不少，現在已經將近快要170，高大的身材也讓他的球變得更有威力。
而忠義國小雖然止步16強，但總教練黃明輝表示今年球隊6年級選手較少，所以和其他球隊比起來較為吃虧，不過也因此讓5年級吸收了不少的經驗，後面這一批選手相當值得期待。明年有望轉戰硬式，黃明輝也希望大家多多關注他們的表現。
▲民安國小投手邱冠博。（圖／黃建霖攝）