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海螺館鑑定報告出爐　建築師公會認定不構成侵權結案

記者李春台／桃園報導2018/06/04 16:43
▲永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區基地位置圖。（圖／桃園市政府提供 , 2018.06.04）
▲永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區基地位置圖。（圖／桃園市政府提供 , 2018.06.04）

爭議多時的桃園市政府「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程委託規劃設計技術服務」涉抄襲國外作品一案，桃園市政府今年4月17日送交桃園市建築師公會鑑定，桃園市政府並於4日正式收到建築師公會來文，作成「應不構成侵害英國學生作品之著作權情事」結論。


▲海螺館模擬圖。（圖／桃園市政府提供 , 2018.06.04）

報告中針對「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程委託規劃設計技術服務」涉抄襲國外作品一案，桃園市建築師公會比較得標廠商戴小芹建築師事務所及英國東倫敦大學學生(IG帳號milk3yon)之各視角2D圖、3D模擬圖、實體模型等，並至基地實地會勘及召開2次鑑定會議後，認為「兩案之建築外層牆體或屋頂層造型雖皆為曲線式規劃設計，但其整體造型、形構邏輯、結構行為、建築機能、環境紋理、空間尺度皆有所差異」，「現有海螺園區之敷地計畫、各層平面配置、全區人車動線、結構行為之規劃為經過各類專業技術整合之實質規劃，與報載學生作品屬個人概念之創作皆有不同」。

桃園市建築師公會設計鑑定報告書中說明「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區」設計，因需符合需求說明書內容要求，欲以保留現有土丘原始風貌，且需呼應客家傳統吹海螺意象之合理設計成果，以海螺為建築外觀設計，屬於建築物外觀設計之創作觀念，其表達之形式則因人而異，除非獲得專利保護，海螺概念之薄殼曲線建築設計觀念，難以被壟斷專用，禁止他人另為創作性之表達並實施建造，因此，作出「永安漁港海螺文化體驗園區設計案應不成侵害英國學生作品之著作權情事」結論。


▲英國東倫敦大學學生作品。（圖／翻攝milk3yon IG, 2018.06.04）

緣此，桃園市政府將與原得標廠商戴小芹建築師事務所進行後續規劃設計事宜，讓工程能儘快動工，以打造全國唯一且富有桃園海洋特色及客家文化元素的「永安漁港文化園區」為目標。

關鍵字milk3yon英國東倫敦大學海螺館桃園市建築師公會
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