台企銀前10大股東 林陳海兆豐金都退出

（中央社記者田裕斌台北4日電）台灣企銀前10大股東大洗牌，董事長黃博怡表示，包括林陳海個人持股、兆豐金控都已退出前10大股東之列，今年台企銀還要進行3大結構改革，準備脫胎換骨。

根據台企銀年報，截至去年底，兆豐金還是台企銀第2大股東，持股比重達12.01%，林陳海則以個人持股1.27%排名第7；黃博怡透露，私下了解林陳海已經全數出脫持股，兆豐金的持股至4月底也已降至7.2%，估5月還會持續調節。

黃博怡指出，由於兆豐金持有台企銀轉換債的轉換價在8.24元，且含股利0.67元，股價近期高點也漲至9.36元，帶動外資近期持有台企銀比重最高達22.4%，創歷史新高。