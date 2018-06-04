NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吳益政：冷氣問題只是冰山一角湖內警分局辦守望相助訓練及座談8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台企銀前10大股東 林陳海兆豐金都退出

中央社2018/06/04 16:28
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北4日電）台灣企銀前10大股東大洗牌，董事長黃博怡表示，包括林陳海個人持股、兆豐金控都已退出前10大股東之列，今年台企銀還要進行3大結構改革，準備脫胎換骨。

根據台企銀年報，截至去年底，兆豐金還是台企銀第2大股東，持股比重達12.01%，林陳海則以個人持股1.27%排名第7；黃博怡透露，私下了解林陳海已經全數出脫持股，兆豐金的持股至4月底也已降至7.2%，估5月還會持續調節。

黃博怡指出，由於兆豐金持有台企銀轉換債的轉換價在8.24元，且含股利0.67元，股價近期高點也漲至9.36元，帶動外資近期持有台企銀比重最高達22.4%，創歷史新高。

黃博怡說，台企銀今年還有3大結構性問題待解決，包括資訊系統、營收結構及通路結構；其中，台企銀今年將斥資新台幣7至8億元，將資訊系統全面升級，營收結構上也將提高外幣及金融操作的獲利能力，此外，旗下通路將全面重新檢視，汰弱留強讓單一分行的戰力更強。

黃博怡強調，他與總經理施建安都不是從台企銀體系內升上來的，也代表他們沒有包袱，只要對銀行及中小企業有利的方向都會勇敢去做，舉例而言，花蓮縣自2月6日震災後，台企銀至5月底止透過中小企業信保基金，已放款1.49億元，就展現力挺中小企業度過天災難關的決心。（編輯：鄭雪文）1070604

技專考招新案 規劃甄選納學...飛官吳彥霆失聯 F-16戰...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan