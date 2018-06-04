技專考招新案 規劃甄選納學習歷程專題成果

（中央社記者許秩維台北4日電）技專校院招生策略委員會今天公布技專考招調整方案，規劃技專甄選第2階段將學習歷程和專題學習成果列為「必採」項目，2項合計占甄選總成績比率至少40%。

技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿表示，為了因應預定於108學年實施的新課綱，技專校院招生策略委員會邀技專校院、統一測驗入學中心、技術型高中、教師及家長團體等單位代表參與，歷經多次會議，形成考試及招生調整方案的初步規劃，預計將於111學年度實施。

根據技專考招調整方案規劃，四技二專統一入學測驗將分20個群類，專業科目命題範圍以新課綱部定必修群專業科目，以及群共同實習科目為核心，除了工業與管理類、家政群生活應用類刪減1科目、電機與電子群電機類及電機與電子群資電類新增1科目、動力機械群新增2科目外，其餘多數群類命題內容，隨課程結構調整但範圍維持不變。