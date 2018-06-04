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技專考招新案 規劃甄選納學習歷程專題成果

中央社2018/06/04 16:27
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（中央社記者許秩維台北4日電）技專校院招生策略委員會今天公布技專考招調整方案，規劃技專甄選第2階段將學習歷程和專題學習成果列為「必採」項目，2項合計占甄選總成績比率至少40%。

技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿表示，為了因應預定於108學年實施的新課綱，技專校院招生策略委員會邀技專校院、統一測驗入學中心、技術型高中、教師及家長團體等單位代表參與，歷經多次會議，形成考試及招生調整方案的初步規劃，預計將於111學年度實施。

根據技專考招調整方案規劃，四技二專統一入學測驗將分20個群類，專業科目命題範圍以新課綱部定必修群專業科目，以及群共同實習科目為核心，除了工業與管理類、家政群生活應用類刪減1科目、電機與電子群電機類及電機與電子群資電類新增1科目、動力機械群新增2科目外，其餘多數群類命題內容，隨課程結構調整但範圍維持不變。

配合新課綱實施，教育部將推動高級中等學校建置學生學習歷程檔案資料庫。技專考招調整方案也規劃，技專甄選入學第2階段指定項目甄試，將「學習歷程資料審查」與「專題實作及實習科目學習成果」列為「必採」項目，2項合計占總成績比率不得低於40%，而統測成績加權後占總成績比率至多40%（但不得為0）。

另外，技專考招調整方案也限定技專各招生管道參採課程學習成果和多元表現的件數上限，例如甄選入學管道至多可採計6件專題實作與實習科目學習成果，其他學習成果至多採計3件，而多元表現至多採計10件。

技專校院招生策略委員會指出，之後將持續研議考招相關配套措施，為了讓大眾瞭解111學年度技專校院考招調整方案，6月將於北、中、南、東4區辦理考招變革宣導說明會，歡迎關心技職教育的教師、家長及學生到場參加。（編輯：張芷瑄）1070604

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