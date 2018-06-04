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娛樂

她打敗周子瑜登八頭身美女寶座　韓媒：全身2/3都是腿

娛樂中心／綜合報導2018/06/04 16:42
▲韓女團GFRIEND隊長Sowon長相古典。（圖／翻攝Sowon IG , 2018.06.04）
▲韓女團GFRIEND隊長Sowon長相古典。（圖／翻攝Sowon IG , 2018.06.04）

韓女團「TWICE」18歲台灣團員周子瑜有張無敵嫩顏，大眼挺鼻長相甜美可愛，身高170公分的纖細身型讓男性瘋狂、女性羨慕。不過近日有個討論韓國偶像的APP「IDOLCHAMP」作出「好想跟她一樣有八頭身的女性偶像是？」的票選活動，周子瑜竟然只以9.44%得票率奪下第三名，冠軍則由被譽為「全身2/3都是腿 」的 「GFRIEND」隊長Sowon拿下。

平均身高有167公分的GFRIEND，團員各個都是高個美女，其中隊長Sowon更有172公分的修長身材，一雙逆天長腿更曾被韓媒評為根本「全身2/3都是腿 」，加上一張古典美顏成為粉絲心目中的女神，她以超過半數（57.14%）的得票率打敗排行亞軍、曾是「I.O.I」成員、現為「Weki Meki」團員的金度延，以及第三名的周子瑜，成為女性心目中的「八頭身美女」！


▲Sowon的一雙長腿相當驚人。（圖／翻攝Sowon IG , 2018.06.04）


▲Sowon身型修長。（圖／翻攝Sowon IG , 2018.06.04）


▲Sowon拿下八頭身美女冠軍。（圖／Sowon IG , 2018.06.04）


▲金度延（左）與周子瑜也都是高個美女。（圖／翻攝IG , 2018.06.04）

關鍵字周子瑜twice韓國sowonapp
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