《粉紅豬小妹》魅力襲台　演出真人音樂劇

風靡兒童界的英國卡通Peppa Pig《粉紅豬小妹》，在2004年5月31日首播、全球180個地區播放，電視動畫系列目前發行超過21種語言。劇中主角佩佩將首次以大玩偶比例登上大舞台，於6月在台灣舉辦《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》，並演出全新歌曲、故事及遊戲，帶給觀眾全新感受。

《粉紅豬小妹》描述一隻名叫Peppa （佩佩）的豬女孩，她的朋友都是不同種類的動物，如貓、狗、兔 等，而且都跟她同齡。劇情環繞日常生活，比如小孩們參加學前遊戲班、游泳、探訪祖父母和表親、在遊樂場玩耍、踏單車等等，富有教育性及親和力，並獲得許多獎項認證，是寓教於樂的代表性卡通。