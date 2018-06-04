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娛樂

《粉紅豬小妹》魅力襲台　演出真人音樂劇

記者徐郁雯／台北報導2018/06/04 16:44
▲《粉紅豬小妹》將來台灣舉辦音樂會。（圖／華研提供，2018.04.30）
▲《粉紅豬小妹》將來台灣舉辦音樂會。（圖／華研提供，2018.04.30）

風靡兒童界的英國卡通Peppa Pig《粉紅豬小妹》，在2004年5月31日首播、全球180個地區播放，電視動畫系列目前發行超過21種語言。劇中主角佩佩將首次以大玩偶比例登上大舞台，於6月在台灣舉辦《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》，並演出全新歌曲、故事及遊戲，帶給觀眾全新感受。

《粉紅豬小妹》描述一隻名叫Peppa （佩佩）的豬女孩，她的朋友都是不同種類的動物，如貓、狗、兔 等，而且都跟她同齡。劇情環繞日常生活，比如小孩們參加學前遊戲班、游泳、探訪祖父母和表親、在遊樂場玩耍、踏單車等等，富有教育性及親和力，並獲得許多獎項認證，是寓教於樂的代表性卡通。

今年《粉紅豬小妹》使用1:1真人扮演，完全實物大小的佩佩豬演出的全新音樂劇，故事以慶祝活動為主題，媽媽豬準備了一個特別的慶祝活動， 並邀請佩佩的朋友參加。


▲卡通《粉紅豬小妹》深受小朋友歡迎。（圖／翻攝自推特「Peppa Pig Official」）

 

《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》

活動日期：6月16日-17日（共3場）

活動時間 ：10:30 am/ 14:30pm （每場約1小時30分鐘，中場休息20分鐘）

票價：NT$2,800, NT$1,900, NT$1,600, NT$1,400,NT$1200, NT$900 

地點：台大一樓

關鍵字粉紅豬小妹
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