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暑期滬尾漁村體驗　搭船、DIY、探索淡水街屋

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/04 17:25
▲新北市推出的暑期滬尾漁村體驗，將帶領民眾認識石滬漁業，這是一種利用大自然潮汐的變化及魚類的習性，所發展出的生態漁法。（圖／新北市漁業處提供）
▲新北市推出的暑期滬尾漁村體驗，將帶領民眾認識石滬漁業，這是一種利用大自然潮汐的變化及魚類的習性，所發展出的生態漁法。（圖／新北市漁業處提供）

暑假何去處？新北市農業局與淡水區漁會合作推出暑期滬尾漁村體驗活動「重(ㄔㄨㄥˊ)石(ㄕˊ)淡水老時光」，結合石滬體驗、搭乘娛樂漁船、一系列DIY，並帶領民眾重返淡水第一街「重建街」，探索200年歷史循山勢而建的街屋，提供民眾體驗不同層次的淡水漁業文化。

農業局表示，石滬漁業是利用大自然潮汐的變化及魚類的習性，所發展出的一種生態漁法，為保存傳統漁作文化及發展觀光新景點，將淡水沙崙石滬以最完美的型態呈現在民眾視野裡，讓逐漸沒落的石滬漁作再展風華。此外，在石滬等待漁獲，感受海洋的豐饒，離開前隨手淨灘，為海洋環境盡一份力。

接著搭乘娛樂漁船欣賞遼闊的河岸景色，飽覽兩岸風光，感受迎風的快感。午餐過後，帶領民眾至港區文化館，提供彩繪帆布包讓民眾DIY彩繪，並可將獨一無二的彩繪帆布包帶回家。

活動最後帶民眾前往淡水第一街(重建街&多田榮吉故居)，重現並體驗過往淡水生活痕跡的美麗老街，其中，多田榮吉的故居，有濃濃的日式老屋氛圍，居高臨下，建築內部有三層落差的變化，見證當年興盛與繁華。

滬尾漁村體驗時間分別為7月21日(六)、7月22日(日)、7月28日(六)及7月29日(日)，共4個梯次，每梯次開放80個名額。即日起開放報名，民眾可至「來趣農家DO一日」網路平台（https://www.ecoshintour.com/farming/）、「淡水區漁會」臉書或淡水區漁會官網查詢(http://www.ts-fa.org.tw/ts-fa/)相關訊息。

關鍵字滬尾漁村體驗石滬漁淡水重建街多田榮吉故居
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