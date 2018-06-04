蘋果新筆電帶旺 安力EPS上看3元

安力2016年與2017年合併營收分別為13.99億元、13.98億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.8元、2.25元，客戶包括台達電、和碩、廣達、仁寶等，安力也是美系筆電大廠的散熱風扇零件最大供應商。

安力資本額為新台幣3.84億元，旗下有新力精密與廣禾電子及巨昊科技三家公司，生產基地位於中國大陸昆山與重慶，營收80%以上來自電腦零組件，約20%來自汽車、光通訊、伺服器等其他應用。

（中央社記者吳家豪台北4日電）筆電大廠電子及散熱機構件製造商安力-KY打入蘋果供應鏈多年，預計7月上旬上櫃；法人指出，蘋果今年將發表新款筆電，可望帶動安力下半年營運，今年EPS上看3元。

受惠於美系筆電大廠下單量增加，美系筆電大廠占安力營收比重由2016年25.37%成長至2017年49.46%，今年第1季營收占比已超過50%。

安力-KY董事長兼總經理許振焜今天受訪說，安力的工藝技術、品質及規模生產實力已獲得國際大廠的認同，安力的優勢在於自行開發模具，良率較高；且自行研發的自動化設備已導入生產，有助於降低成本。

許振焜表示，以往安力只向美系筆電大廠出貨散熱模組風扇框架，今年新增一項散熱模組零組件，推估美系筆電大廠今年占安力營收比重可望維持在50%以上，並看好今年整體業績將逐季成長。

許振焜指出，安力已切入汽車LED燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊伺服器連接器及燃氣表零組件等多項產品，受惠於新客戶訂單加持，為未來2年到3年奠定成長動能。

許振焜說，重慶廠去年占安力營收比重超過20%，除了筆電散熱產品之外，重慶廠未來主要成長力道將來自中國大陸內需產品，例如LED路燈、瓦斯表等。

法人表示，安力與蘋果（Apple）合作約10年，打入MacBook、MacBook Air、MacBook Pro風扇及散熱模組供應鏈，隨著今年蘋果將發表新款筆電，安力下半年營收可望較上半年成長一倍；去年安力準備上櫃費用及匯率波動造成影響合計約4000萬元，今年費用可望降低，預估今年EPS將達3元。(編輯：陳永昌)1070604