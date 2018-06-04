台中產業轉型重門面 7期商辦投報率3.5%

（中央社記者韋樞台北4日電）台中市近年發展快速，產業更力求轉型，不少產業欲從過去的廠辦合一轉為在市區另設總部。外商商仲高力國際調查，七期重劃區商辦投報率高達3.5%，新市政中心附近租金每坪千元。

外商商仲高力國際表示，近年台中產業積極升級，業務擴及全球，同步提升業務需求，過往在工業區內的廠辦合一也進階成講究門面與氣派頂級辦公室，加上台中區域金控、保險等業務不斷成長，不乏金控業購買台中辦公大樓，甚至購地自建營運總部或台中營運總部。

高力國際台中分公司估價資詢部董事暨怡高不動產估價師事務所估價師廖家顯調查統計，台中市辦公大樓主要分布於新市政商圈、台灣大道沿線、文心路沿線等商圈，總存量約45.7萬坪，每月每坪租金均價約新台幣658元，平均空置率約21.35%。