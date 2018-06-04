台美合辦空氣品質研討會 10國代表來台

環保署表示，此次研討會主軸特別聚焦東南亞國家較感興趣且具有相同背景的議題，像是針對執行空氣污染改善各項工程經費來源、露天燃燒與餐飲業油煙管制、國內工廠污染防治設備等進行經驗分享交流，也安排實地參觀、同步展示國內電動機車、電動書館運輸車、污染防治設備等。

配合新南向政策，行政院環境保護署於美國環保署今天起在台灣大學霖澤館國際會議廳，合作辦理為期3天的「空氣品質管制策略研討會」，邀請日本、尼泊爾、印尼、印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、孟加拉、蒙古等10國出席，約有30名政府官員來台交流空氣污染管制經驗。

印尼雅加達副省長奧斯華（Oswar MuadzinMungkasa）指出，雅加達人口高達1200萬，空氣污染是嚴重問題，看到台灣的空污管制計畫，希望可以向台灣學習、讓雅加達同樣有這樣好的管制方式。

環保署長李應元指出，雖然此次研討會非強制性，但空氣污染議題對各國影響重大，不論是工業化國家或是加速工業化的國家都面臨相同空污問題，共同目標就是希望能改善空氣品質，希望能與鄰近國家一同努力。

此次研討會鄰近有10個國家參與，但卻沒有中國及韓國，李應元表示，這是一個自願性的研討會，中國的制度可以「一聲令下」就強制管制空氣品質，但這樣激烈的手段台灣比較難達成，若未來在其他方面可加強合作，「我們也樂見」。

環保署空氣品質管理及噪音管制處處長蔡鴻德則指出，台灣與中國大陸在空氣品質上仍有學術界的交流，今年就會有同位素分析採樣等合作計畫，韓國則是因有其他行程而無法出席。（編輯：陳清芳）1070604