〈超商搶健身商機〉健身工廠拓點腳步不停 樂觀看業績

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (4) 日宣布開出「7-ELEVENxBEINGfit」運動複合店，首創便利商店結合健身房的經營模式，而連鎖健身業者柏文 (健身工廠)(8462-TW) 同樣高度看好健身市場的龐大商機，正積極拓展新據點，預計第 2 季至第 3 季共有 5 個新據點開出，樂觀看業績逐季攀高。
柏文今年前 4 月合併營收年增 24.41% 至 8.53 億元；而第 1 季稅後純益 7622 萬元，年增幅高達 59%，顯示業績隨著持續開出新據點而維持在成長趨勢。
柏文指出，至第 1 季底健身工廠全台共有 33 個營運據點，會員人數逾 14.5 萬人，本季高雄市同盟廠、新竹市公道五廠和新竹市湳雅廠均依原計畫如期開幕，預售狀況佳，挹注新的成長動能。
展望後市，柏文說明，第 3 季暑假期間是傳統旺季，將加強新會員招募和教練課程銷售，加上桃園市桃園廠、高雄市楠梓廠預計於 7 月、9 月如期投入營運，營收成長無虞，包括月費收入、教練課程收入皆可逐月成長
柏文強調，第 1 季的營收和獲利是今年低點，營業收入可望逐季攀高，同時帶動獲利逐季增長。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>