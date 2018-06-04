〈超商搶健身商機〉健身工廠拓點腳步不停 樂觀看業績

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (4) 日宣布開出「7-ELEVENxBEINGfit」運動複合店，首創便利商店結合健身房的經營模式，而連鎖健身業者柏文 (健身工廠)(8462-TW) 同樣高度看好健身市場的龐大商機，正積極拓展新據點，預計第 2 季至第 3 季共有 5 個新據點開出，樂觀看業績逐季攀高。

柏文今年前 4 月合併營收年增 24.41% 至 8.53 億元；而第 1 季稅後純益 7622 萬元，年增幅高達 59%，顯示業績隨著持續開出新據點而維持在成長趨勢。