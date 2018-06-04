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〈遠傳拚加值服務〉搶漫游網卡市場商機 今年銷量拚翻

鉅亨網2018/06/04 16:51
鉅亨網 / NOWnews
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瞄準每年近 1600 萬人次出國觀光、商旅需求，遠傳 (4904-TW) 今 (4) 日宣布推出遠遊卡 2.0，個人用戶事業群副總杜偉昱指出，目標 3 年銷售要衝破 100 萬張；個人用戶事業群執行副總經理尹德洋補充，看好暑假觀光熱潮，今年銷量將力拚翻倍。

根據觀光局統計數據顯示，去年國人出境人次達 1565 萬人，年增 7.3%，不僅人次再刷新紀錄，其中以「觀光旅遊」為目的的旅客已超過 7 成；杜偉昱表示，自 2015 年推出遠遊卡，強調免註冊、免租借、免押金、免歸還、免綁約等 5 免王特色，3 年合計銷售達 50 萬張，看好在出國旅遊人次增加下，以 3 年 100 萬張為目標。

他說，一般原機原號漫遊主要是商務客居多，遠遊卡鎖定對預算精打細算且可以控制的一般民眾等客層，根據國人使用吃到飽的情況分析，一個月約使用 15G，平均 2 天使用 1G，因此推算出適合的流量網卡，分別鎖定國人商旅、出遊最集中的中 (含港澳)、日、韓等國，主打中港澳亞洲十國通、日韓高流量上網卡兩張跨國上網卡。

杜偉昱指出，遠遊卡 2.0 針對全台 (非遠傳用戶也可使用) 消費者旅遊習慣提供多元服務， 跨國漫遊服務視國家而定，但以越南來說，因為整體價格太高，這次就無法納入東南亞地區，現在考慮採用預付卡的模式來突破。

他強調，其他電信商，需先用實名制申請預付卡來進行漫遊等加值服務，程序相對繁瑣，遠遊卡因應未來消費者多元的購買需求，也在思考更加方便的方式，包括設置自動販賣機的模式等，目前仍在持續洽談中。

從市場趨勢發現，國人其實喜歡跨國旅行，包括歐洲地區，或郵輪旅遊等，因陸續收到客戶需求反映，因此將遠遊卡升級推出 遠遊卡 2.0 版本，尹德洋指出，這是以 1 年時間研究國人出國旅遊時的數據傳輸量，與旅遊天數所規畫出來的產品，能夠滿足絕大多數國人出國旅遊時的需求。

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關鍵字遠傳漫遊網卡headline
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