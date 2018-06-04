新加坡嘉佩樂酒店 川金會談期間謝絕訂房

雖然包括新加坡學者在內、研究區域安全的學者，均推斷香格里拉大酒店舉辦川金會的可能性最大，除擁有承辦大型國際會議經驗，最重要原因是它與周邊烏節路飯店有一段距離，剛好位在斜坡上，有利維安與人員進出管控。

會談地點目前仍未見分曉，僅止於媒體猜測階段。新加坡多家媒體曾點名如香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店、聖淘沙都是可能舉辦會談地點，並分析其中的利弊得失。

川金會舉辦一波三折，最後起死回生，確認在12日舉行川金會。

（中央社記者黃自強新加坡4日專電）美國總統川普與北韓領導人金正恩將在新加坡舉行會談，會談地點仍撲朔迷離，不過，原本傳出可能舉辦「川金會」飯店名單之一，位於聖淘沙的嘉佩樂酒店會談期間已謝絕訂房。

南韓媒體最近也點名新加坡的總統府或許是舉辦川金會可能地點，主要理由在於總統府比知名飯店更正式，擁有更嚴格維安系統。不過，新加坡本地的觀察家認為可能性不大。

目前謠傳舉辦川金會的最有可能酒店，香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店仍可以透過旅行社或自行，在這兩家飯店官方網站訂房。

值得注意的是，記者實際透過官方網站，發現位於聖淘沙的嘉佩樂酒店在川金會期間，已無法透過網路訂房，即使透過旅行業者代訂也無法如願。

星媒報導指稱，有人看到嘉佩樂酒店外已搭建帳篷與相關設施，認為川金會已敲定在嘉佩樂酒店舉行。

另外，美方人員屆時可能下榻香格里拉大酒店，北韓人員也可能住在近新加坡河河口、雄偉的新古典風格5星級富麗敦酒店。

旅行業者指出，嘉佩樂酒店擁有112間融合現代與古典特色的各式房間、莊園與套房，同時更結合亞洲的風情與設計。

這家飯店座落於兩座具有歷史的建築丹那美拉I與丹那美拉II，丹那美拉由英軍皇家炮兵於1880年建造，當時是聖淘沙島的海防基地。英軍於1942年投降撤退前，還傳說英軍將相關財產深埋於軍官餐廳前的草坪。

川金會受全球矚目，全球媒體屆時將蜂擁而至，彈丸之地的新加坡以觀光出名，觀光飯店與旅館有多元選擇，媒體大多希望提前獲悉確實舉辦地點，搶訂鄰近會談區域的飯店。（編輯：陳惠珍）1070604