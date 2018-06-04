影／F-16戰機失聯　新北消防局已找到撞擊點

空軍司令部今日指出，花蓮基地一架F-16單座戰機，今日下午1點43分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓的任務失聯，並於今日2點05分派遣S-70C機前往基隆粗坑附近的山區，持續積極搜救中；吳彥霆少校為空軍官校98年班畢業，總飛行時數1039小時，F-16戰機飛行時數736小時。

國軍漢光34號實彈實兵演練首日，卻驚傳花蓮基地的一架F-16戰機在基隆市的暖暖山區及新北市瑞芳區的交界失聯；新北市政府消防局表示，今（4）日下午4點25分找到撞擊點，散落面積相當大，需要大量的人力搜救失蹤飛官。

基隆市消防局表示，今日下午2點33分接獲消防署的通報，國軍F-16戰機疑似在暖暖山區及瑞芳的交界失聯，立即於2點39分派暖暖分隊1車3人前往搜尋，隨後又增派百福、七堵分隊各1車2人，及消防局的空拍機小組全力搜尋；後備指揮部通知於碇內國小成立搜救前進指揮部，並通知基隆市消防局二大隊向大隊長擔任協調指揮官，並加派中山、安樂、信義、中正分隊加強擴大搜尋中。

▲基隆市消防局暖暖分隊的曾慶祥小隊長，在五分山健行步道3.1公里處發現飛機的殘骸，及降落傘阻力傘，但未發現人員。（圖／基隆市消防局提供）

新北市政府消防局轉述報案人的話，報案人下午3點13分爬五分山登山步道時，發現疑似墜機的碎片，旁邊有降落傘但是沒有看到人，並在步道約2.9K處，五分山雷達站步道約3公里處發現大量的殘骸。

新北市政府消防局指出，目前平溪分隊3人先上山，但山上起大霧，附近有聞到油的味道；4點18分在五分山雷達站步道3公里處，發現飛機的主力傘及滑行的痕跡，撞擊點目前還要再尋找，4點25分找到撞擊點，散落面積相當大，需要大量的人力搜救失蹤飛官。