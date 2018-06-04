苗栗縣文狀元競賽 84寫作高手獲獎

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣107年文狀元選拔競賽揭曉，國中小4組狀元、榜眼、探花、進士、秀才共84人獲獎，縣長徐耀昌今天頒獎表揚他們，期勉帶動縣內學子多元閱讀，提升思考及未來競爭力。

苗栗縣政府為提升國中小學生閱讀學習及創作能力，連續6年舉辦文狀元選拔競賽，採引導式命題寫作，由縣府推薦國中小各10冊優良圖書，讓學生利用課餘閱讀，並邀請專家學者為每一冊圖書命題，比賽現場隨機抽題，依命題內容限時90分鐘現場寫作。

今年文狀元選拔經各校初選，有國小5、6年級300人，國中7、8年級322人，總共622人進入複賽，經評閱結果成績揭曉，今天在縣府國際會議廳，由縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻頒獎表揚。