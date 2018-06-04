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翁章梁日本取茶經　以阿里山高山茶交流會友

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/04 17:27
▲翁章梁前往日本靜岡取茶經，也以阿里山高山茶行銷宣傳嘉義縣，以茶會友，以穩固未來雙方交流。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.04）
▲翁章梁前往日本靜岡取茶經，也以阿里山高山茶行銷宣傳嘉義縣，以茶會友，以穩固未來雙方交流。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.04）

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁4日前往靜岡縣藤枝市的玉露之里取茶經，體驗茶文化經濟，並特別製作一支日文嘉義宣傳影片及贈送阿里山高山茶給日方，以茶會友，期望穩固雙方交流。

靜岡玉露之里有一套完整的體驗茶文化之旅，除自行研發出綠茶定食、綠茶燒酒和綠茶冰淇淋，還打造一座日式風格的品茶園區，一旁就是種植玉露的茶園，日本茶藝師以傳統茶席講解日本茶道的流程，歡迎來訪的貴賓，茶室內處處看得到以葫蘆、月亮標誌設計的門窗，代表福氣象徵，內外設計極具巧思，值得嘉義借鏡學習。

翁章梁指出，靜岡是日本第一茶鄉，其中以玉露的茶葉等級最高，佔了全日本茶百分之四十的產量，每年只採收一次，時間大約落在立春後八十八天，接著再以黑網布覆蓋廿天的特殊製作方法，降低陽光照射，生長期間短，投入照顧的人力多，成本也隨之增加，極為珍貴。而嘉義縣聞名國際的阿里山高山茶，則是臺灣優質的茶葉產區，一年之中的春季和冬季茶最為搶手。翁章梁說，此次參訪日本茶文化成功的經驗，未來嘉義縣的茶區勢必要朝向品茶空間的設置，將茶文化與茶葉做結合，讓更多人對阿里山高山茶有更深的認識，進而提升茶區體驗經濟和茶農收入。

為加深靜岡對嘉義的認識與好印象，翁章梁特別帶著阿里山高山茶深入靜岡市庶民聚集的街頭，現場沖泡給日本民眾品茗，大家品嚐後都為之驚艷，感受臺灣茶與靜岡茶的味道截然不同，高山茶特性清香回甘，可回沖達五次，讓試喝民眾肯定地說，阿里山高山茶在日本市場的接受度一定很高，他們甚至可以想像嘉義縣茶農對茶的細心照顧，很想找時間至臺灣嘉義縣觀光旅遊，可見嘉義高山茶的城巿外交效果力道十足。

翁章梁強調，嘉義有阿里山、靜岡有富士山，種植茶葉有相似之處，加上每年最受矚目的櫻花季與鐵道，從山茶花到鐵路已經有了實質性的觀光農業交流基礎，因此表示年底如順利當選縣長，有信心讓雙邊關係更加穩固，達到未來觀光、茶道等更深層的合作。

關鍵字翁章梁靜岡阿里山高山茶
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