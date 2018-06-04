陸餐飲小龍蝦爆紅 產地年賺百億元

（中央社台北4日電）小龍蝦在中國餐飲市場爆紅，陸媒今天報導，中國最大生產地湖北省監利縣2017年小龍蝦全產業鏈產值達人民幣50億元（約新台幣235.6億元），如今還吸引到上市公司布局小龍蝦產業。

中國大陸每日經濟新聞報導，根據中國農業部漁業漁政管理局和全國水產技術推廣總站、中國水產學會聯合發布的「中國小龍蝦產業發展報告（2017）」，2016年湖北省監利縣的小龍蝦產量居全中國第一，其次是洪湖市和潛江市。

關於「中國小龍蝦第一縣」監利縣的小龍蝦產業對當地經濟發展的貢獻，報導引述湖北省監利縣水產局副局長李詩模說，2017年，監利縣小龍蝦養殖產值在30億元左右，加上加工業20億元產值，小龍蝦全產業鏈產值約50億元。