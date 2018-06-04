NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中市自行車　研議納入第三人責任險韓國瑜推教育　並向校園毒品宣戰8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

陸餐飲小龍蝦爆紅 產地年賺百億元

中央社2018/06/04 16:59
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北4日電）小龍蝦在中國餐飲市場爆紅，陸媒今天報導，中國最大生產地湖北省監利縣2017年小龍蝦全產業鏈產值達人民幣50億元（約新台幣235.6億元），如今還吸引到上市公司布局小龍蝦產業。

中國大陸每日經濟新聞報導，根據中國農業部漁業漁政管理局和全國水產技術推廣總站、中國水產學會聯合發布的「中國小龍蝦產業發展報告（2017）」，2016年湖北省監利縣的小龍蝦產量居全中國第一，其次是洪湖市和潛江市。

關於「中國小龍蝦第一縣」監利縣的小龍蝦產業對當地經濟發展的貢獻，報導引述湖北省監利縣水產局副局長李詩模說，2017年，監利縣小龍蝦養殖產值在30億元左右，加上加工業20億元產值，小龍蝦全產業鏈產值約50億元。

監利縣政府官網數據顯示，2017年全縣實現地區生產毛額（GDP）270.92億元。這表示監利縣小龍蝦產業鏈產值占當年生產總值近2成。

同樣因為小龍蝦產業，潛江市縣域經濟排名「一路爬坡」。據湖北省經信委和湖北省統計局5月初發布的「關於2017年度湖北省縣域經濟工作考核情況的通報」，在國家和省重點開發的湖北22個一類縣（市、區）中，潛江市排名第8，2016和2015年，潛江市分別排名第11和第13。

據報導，小龍蝦行情好，各路資本湧入。上市公司國聯水產繼2017年6月正式上線銷售小龍蝦產品後，去年底再和洪湖市簽訂招商引資框架協議。

上市公司安井食品去年推出速凍小龍蝦，今年1月又宣布入股洪湖市新宏業食品有限公司，進一步進入小龍蝦市場。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070604

苗栗縣文狀元競賽 84寫作...北京木樨地：有人掩蓋 有人等

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan