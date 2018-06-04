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中央社

陸航特傘兵秦良丰意識清楚 開口要爸媽抱

中央社2018/06/04 16:59
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中4日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，意識清楚，秦良丰的父親秦天人日前在臉書表示，秦良丰試著說出「要爸爸媽媽抱」，全家人會陪著他挺過去。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情已趨於穩定。

秦良丰的父親秦天人2日晚間在臉書（Facebook）發文表示，只能靠著呼吸器才能呼吸的秦良丰努力的試著說出要爸爸媽媽抱，也想抱著爸爸和媽媽，當護理師把秦良丰無力的手放在他的背上時，「你可知道我心中淚如雨下，我知道我不能哭給你看」。

秦天人說，當時在那墜下的26秒時間內，秦良丰承受了多少的恐懼，才會說出要爸爸和媽媽抱，「爸爸不會再離開你了，未來日子我和媽媽、妹妹一定會牽著你的手，陪你一起努力一起復健，爸爸知道你行的，一定會挺過這個難關」。

童綜合醫院今天發布新聞稿表示，秦良丰意識清醒，氣管內插管已達兩週，在5月30日進行氣切手術，醫療團隊評估右側血胸改善，拔除胸管，至今整體狀況平穩，無泌尿道感染、無肺炎狀況，管灌營養吸收好，睡眠狀況改善，可用嘴形與家屬、醫護工作人員做簡單的表達與回應，目前昏迷指數仍維持11，醫療團隊持續積極介入呼吸訓練及復健治療。（編輯：施燕飛）1070604

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