陸航特傘兵秦良丰意識清楚 開口要爸媽抱

（中央社記者蘇木春台中4日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，意識清楚，秦良丰的父親秦天人日前在臉書表示，秦良丰試著說出「要爸爸媽媽抱」，全家人會陪著他挺過去。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情已趨於穩定。

秦良丰的父親秦天人2日晚間在臉書（Facebook）發文表示，只能靠著呼吸器才能呼吸的秦良丰努力的試著說出要爸爸媽媽抱，也想抱著爸爸和媽媽，當護理師把秦良丰無力的手放在他的背上時，「你可知道我心中淚如雨下，我知道我不能哭給你看」。