老屋新生／古蹟泥作匠師江支正　一磚一瓦砌出老屋新生

古蹟泥作匠師─江支正也穿梭工地中，40出頭的他則負責過三井倉庫、三峽老街等多起古蹟修復案例，許多老建築都在他的手中重現風華。他認為，政府應有專門部門負責古蹟修復，學習日本只求「修到好」而不受預算與時間限制，才能真正將這些傳統之美保留下來。

江支正不愛念書，也討厭文靜的呆坐不動，由於父親也是古蹟泥作匠師，從小就跟父親在工地跑來跑去，耳濡目染下也踏入了泥作領域。40出頭的他，如今已有20多年經驗，是北台灣最年輕、文化部認證的「泥作傳統匠師」，他所帶領的團隊將近15人，相較於一般泥作團隊整整多了3倍，前陣子受到大眾討論的「三井倉庫」遷移工作，就是江支正的作品之一。

▲整修中的空軍一村。圖／記者陳俐穎攝

「每塊磚大小都有差異，在修復上就需要更用心。」回憶起三井倉庫的牆面構造，江支正提到，比起日式建築的型態，磚造建築修復難度更高，三井倉庫又面臨搬遷拆除的過程，除了修復外，還要記憶重點磚瓦的位置，一一編號，才能盡量復原出原型。

據了解，「三井倉庫」過去顧名思義， 當時就是建來做為倉庫使用，所以建材水準並不是特別高檔，因此在後續的修復過程，就會出現「建材耗損」問題。而且，這座建築的磚塊大小不一，更考驗修復團隊的執行技術，以牆面泥作來說，唯有更細心，才能讓牆面接近過去的風貌。

▲整修中的三井倉庫。圖／由 寺人孟子 – 自己的作品, CC BY-SA 4.0

對於完全的恢復原貌，江支正感嘆地說，這是「不可能」的，只能做到接近原貌。

特別是在異地重建過程中，建材也有狀況好壞之別，一般來說，會將好的建材放在「門面」，還要清洗、整理建材，在重砌過程中才能做到防漏水，所以外觀上會有些微改變，可見古蹟修復的複雜程度。

除了文資價值外 也帶動商業獲利

提到耗時最久的工程，江支正說明是過去的三峽老街修復案，前前後後大概花費了4年的時間才完成，但大多都是在經費問題與當地居民的溝通。一開始，僅有5戶願意成為「示範戶」，由政府出資修復，之後再由居民自行決定要不要加入，在示範戶落成之後，整條老街的居民也幾乎都同意修復，經費也從一開始的1億4千萬元，增加至2億元。

「當地居民本來都覺得修復沒好處。」居民從一開始的興致缺缺，到願意全體投入，江支正提到，跟「地價」也息息相關，整修完的三峽老街，地價翻了快10倍，而規劃成觀光老街後，原先的屋主只要出租房屋就能帶來利潤，創造文化與商業的雙贏。

現代建築v.s古蹟修復

「每一棟古蹟都不一樣。」從小跟在父親身邊學習，擅長各式古蹟的泥作修復，為什麼不做現代建築？江支正笑著說：「因為每次進行古蹟修復，都是一種新挑戰」。

他表示，不同時代的古蹟有不同的建築工法，每個時期的建築模式也有所不同，在台灣，巴洛克式的建築與日式木造的修復工法與材料就有區別，挑戰非常大。

江支正認為，現代建築工法就是在「比快」，是完全的「體力活」，誰能在規定的時間做出一定的進度，就是好工程，基本上只要年輕有體力的人都能做。但古蹟不一樣，古蹟需要的是細膩的功夫，每個時代、每個工法都需要細細琢磨。

「過去的灰泥與現在的灰泥是兩回事。」江支正分析，在台灣常見到的日式建築，外牆泥作修復多半是使用竹子或木材，再鋪上灰泥，過去的灰泥都是用牡蠣殼粉燒製而成，但由於製作過程中會產生大量黑煙，所以目前已禁止使用，現代使用的灰泥原料多為沙子，較為厚重不易乾透，因此在古法復原的部分也要依靠師傅的手藝，才能做到「近似」。

「要讓師傅們都能發揮實力。」江支正笑著說，自己團隊中的師傅，都有好幾十年的老經驗，多半是40歲以上的「中生代」，雖然體力比不過年輕人，但在手藝上卻是「很有一套」，所以目前主要以古蹟的接案為主，有事希望師傅們能發揮手藝，而不要去拚體力。

國內外的古蹟修復環境大不同

「政府應該要有專門的部門負責。」分析現在的古蹟修復產業，江支正說，現行古蹟修復的執行方式，就像發包工程案件一樣，主要委託民間專業單位進行，技術研發、學習新知等都是由民間單位自行進修，政府相關的官員並沒有背景知識。

與鄰近國家日本做比較，古蹟修復不是以發包建築工程的方式進行，沒有預算、時間的限制，就是要「修到好」。日本國內的古蹟是由「財團法人文化財建造物保存技術協會」負責管理以及修復，此單位除了具有古蹟研究的能力，同時也注重培養古蹟修復人才。內部匠師也分門別類，每位日本的古蹟修復匠師都被認為是「國寶」，擁有崇高的地位，與台灣的處理方式截然不同。

找不到接班人

「我也很想傳承，但現在真的沒人要接手了。」面對泥作產業的大環境，江支正很感嘆，他說，目前的師傅，最年輕的年齡也都位於40歲上下，基本上都邁入中年。由於需要頂著烈日跑上跑下的工作，就算打出比平均薪資高的高薪，也還是吸引不到人。

「有些人做幾天就不見了。」他說，現在年輕人生活的環境基本上都在冷氣房內，跟過去在常在戶外玩耍的老一代不同，自然較難忍受戶外炎熱的天氣，他也認為，現在的年輕人比較有自己的主見，有時候與老師傅觀念不合，就容易有爭吵發生。泥作師傅的年齡斷層，似乎成為未來發展的大隱憂。

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