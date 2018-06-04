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中央社

香港：年輕人疏離六四 反映身分認同問題

中央社2018/06/04 17:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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六四專題（中央社記者張謙香港4日電）6月4日下午，近20名香港大學學生在校內刷淨「國殤之柱」，以示悼念「六四」，他們雖然維持著這一多年來的傳統，但其內涵，則已經包含不同的政治思維。

港大校內的國殤之柱擺放在黃克競大樓廣場，是丹麥雕塑家為紀念「六四」而創作，柱上刻有多個身軀扭曲且面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓的死傷者。

每年「六四」，港大學生會都會為國殤之柱進行刷洗儀式，以悼念「六四」死難者。

多年前，學生會除了洗刷國殤之柱，還會號召同學參加由香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）在維多利亞公園舉行的「六四」燭光晚會。

但在2016年「占領中環運動」爆發及「港獨」運動冒起後，港大學生會除了維持刷洗國殤之柱的儀式外，已放棄參加燭光晚會。

在下午的儀式上，港大學生會會長黃程鋒接受中央社記者訪問時說，他們今年照樣不參加晚會。

除了港大學生會，包括中文大學等其餘多所大學的學生會，早前也公布不會參加燭光晚會。

對於香港年輕大學生不參加燭光晚會，外界有人解讀為他們對晚會「行禮如儀」感到厭倦，也有人解讀為年輕人對事件的冷漠。

黃程鋒則說，他們不參加晚會，並非因為覺得它「行禮如儀」，而是反思它是否符合「我們悼念『六四』的目標」。

他說，他們追求的目標是傳承民主自由的精神，刷洗國殤之柱已經足夠。

黃程鋒明確說：「我們不出席晚會，主要是對支聯會的綱領有保留，不同意他們用愛國情懷把建設民主中國包裝成為香港的責任。」

簡言之，他們悼念「六四」，是基於民主自由和人道等基本價值；不出席晚會，是因為在政治理念上與支聯會不同，也是對香港人的責任和身分認同的問題。

對於香港前途，他說，他們的看法很簡單，就是要求一個可以守護人權、自由、法治等核心價價的出路，但目前他們看不到這樣的方案，社會最需要的是討論如何走下去。

他又說：「在香港前途問題上，我們不排除獨立是一個選項。」

在此之前，其他大學學生會的會長也發表過類似看法。

支聯會有5大綱領，包括「建設民主中國」、「平反六四」和「結束一黨專政」等。顯然，當前香港年輕大學生所不認同的，就是「建設民主中國」。

此前有分析指出，年輕大學生所以與支聯會發生這樣的差異，源於「占中」和「港獨」冒起之後，年輕人在爭取不到香港實施民主之下，連帶對中國大陸產生疏離感，因而走向爭取自主甚至「港獨」。

這種思維令他們把香港人和中國人的身分切割開來，一經切割，「建設民主中國」就不是他們的責任。

但對於支聯會而言，年輕人一向是該會爭取傳承「六四」精神的薪火力量，少了這股動力，香港的「六四」活動長遠恐怕會出現斷層。

面對這樣的問題，支聯會主席何俊仁上週在一場遊行活動上受訪時說：「我們會爭取一個民主的中國，而為了實現一個民主的中國，必須要結束一黨專政。」

他的這番談話所傳達的訊息是，無論年經人對「六四」或香港和中國的關係有任何新想法，支聯會都不會切割與中國的關係和責任。

對於年輕大學生不認同支聯會的路線，何俊仁只能無奈地說：「這是多元社會，他們有他們的道理，有自由不參加或不表態。」

作為泛民較年輕的新生代、「小麗教室」創辦人劉小麗則以比較諒解的心態看待年輕人對「六四」的態度。

她在遊行活動上向中央社記者說，「六四」發生時，她自己是初中一學生，當時透過電視或報章報導對「六四」有切身感受，但新一代難免沒有強烈的感覺，這需要在民間教育上令他們有所認同。

香港大學民意研究計畫上週公布的一項民調顯示，受訪的1009名港人中，認為「中國政府處理錯誤」的比率為68%，認為「北京學生做法錯誤」的有17%。

另有56%受訪者認為「香港人有責任推動中國民主發展」，31%認為沒有責任。

據分析，「中國政府處理錯誤」和「香港人有責任推動中國民主發展」的比率所以有較大差異，也許正好反映出當前香港年經人僅從道德層面上譴責「六四」的發生，在政治意識上卻對中國有所疏離，不願為自己所不認同的東西盡責。（編輯：朱建陵）1070604

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